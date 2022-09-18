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Российские силы поразили базу наемников американской ЧВК под Краматорском - РИА Новости, 18.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/naemniki-1817658270.html
Российские силы поразили базу наемников американской ЧВК под Краматорском
Российские силы поразили базу наемников американской ЧВК под Краматорском - РИА Новости, 18.09.2022
Российские силы поразили базу наемников американской ЧВК под Краматорском
Российские войска с земли и воздуха поразили пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацбатальона "Кракен" в РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:28
2022-09-18T17:52
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
краматорск
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские войска с земли и воздуха поразили пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацбатальона "Кракен" в районах Краматорска и Николаевки Донецкой Народной Республики, следует из сводки Минобороны.Всего уничтожены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 127 районах.Кроме того, в ходе операции было ликвидировано несколько украинских пунктов управления."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817659263.html
краматорск
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, краматорск
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Краматорск
13:28 18.09.2022 (обновлено: 17:52 18.09.2022)
 
Российские силы поразили базу наемников американской ЧВК под Краматорском

Минобороны России заявило об ударе по базам ЧВК "Академия" и нацбатальона "Кракена" в ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские войска с земли и воздуха поразили пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацбатальона "Кракен" в районах Краматорска и Николаевки Донецкой Народной Республики, следует из сводки Минобороны.
Всего уничтожены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 127 районах.
Кроме того, в ходе операции было ликвидировано несколько украинских пунктов управления.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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