https://ria.ru/20220918/naemniki-1817658270.html

Российские силы поразили базу наемников американской ЧВК под Краматорском

Российские силы поразили базу наемников американской ЧВК под Краматорском - РИА Новости, 18.09.2022

Российские силы поразили базу наемников американской ЧВК под Краматорском

Российские войска с земли и воздуха поразили пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацбатальона "Кракен" в РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:28

2022-09-18T13:28

2022-09-18T17:52

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

краматорск

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские войска с земли и воздуха поразили пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацбатальона "Кракен" в районах Краматорска и Николаевки Донецкой Народной Республики, следует из сводки Минобороны.Всего уничтожены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 127 районах.Кроме того, в ходе операции было ликвидировано несколько украинских пунктов управления."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817659263.html

краматорск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, краматорск