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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 18.09.2022
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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 18.09.2022
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемых дождей и сильного ветра, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:08
2022-09-18T14:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
комплекс городского хозяйства москвы
петр бирюков
общество
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемых дождей и сильного ветра, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, сегодня вечером погода резко ухудшится. Ночью ожидаются дождь, гроза, град, в отдельных районах столицы может выпасть почти треть месячной нормы осадков. Непогода сохранится и в понедельник, 19 сентября. Порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе городского хозяйства добавили, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов, устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток".Грожан просят воздержаться от пребывания на улице при сильном ветре, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, мосводосток, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, Комплекс городского хозяйства Москвы, Петр Бирюков, Общество
14:08 18.09.2022
 
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрохожий на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожий на территории Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Прохожий на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемых дождей и сильного ветра, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, сегодня вечером погода резко ухудшится. Ночью ожидаются дождь, гроза, град, в отдельных районах столицы может выпасть почти треть месячной нормы осадков. Непогода сохранится и в понедельник, 19 сентября. Порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В комплексе городского хозяйства добавили, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов, устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток".
Грожан просят воздержаться от пребывания на улице при сильном ветре, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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