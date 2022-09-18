https://ria.ru/20220918/moskva-1817663518.html

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 18.09.2022

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемых дождей и сильного ветра, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T14:08

2022-09-18T14:08

2022-09-18T14:08

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосводосток

комплекс городского хозяйства москвы

петр бирюков

общество

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемых дождей и сильного ветра, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, сегодня вечером погода резко ухудшится. Ночью ожидаются дождь, гроза, град, в отдельных районах столицы может выпасть почти треть месячной нормы осадков. Непогода сохранится и в понедельник, 19 сентября. Порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе городского хозяйства добавили, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов, устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток".Грожан просят воздержаться от пребывания на улице при сильном ветре, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20220918/pogoda-1817659480.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, мосводосток, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков, общество