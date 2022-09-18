https://ria.ru/20220918/moskva-1817654881.html

Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за непогоды

Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 18.09.2022

Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за непогоды

Москвичей просят быть предельно внимательными на улице из-за дождя и ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:02

2022-09-18T13:02

2022-09-18T13:02

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

погода

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москвичей просят быть предельно внимательными на улице из-за дождя и ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня после 21.00 и до утра 19 сентября в столице ожидается сильный дождь, возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице в непогоду", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220918/pogoda-1817623335.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода