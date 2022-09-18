Рейтинг@Mail.ru
Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220918/moskva-1817654881.html
Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за непогоды
Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 18.09.2022
Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за непогоды
Москвичей просят быть предельно внимательными на улице из-за дождя и ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:02
2022-09-18T13:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751035159_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_fb03279c3a2c4058d35d3271c50fc7b3.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москвичей просят быть предельно внимательными на улице из-за дождя и ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня после 21.00 и до утра 19 сентября в столице ожидается сильный дождь, возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице в непогоду", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220918/pogoda-1817623335.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751035159_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3e40afebf3c9418af71f5ecabee8c522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Погода
13:02 18.09.2022
 
Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за непогоды

Власти попросили москвичей быть внимательными на улице из-за сильного дождя и ветра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москвичей просят быть предельно внимательными на улице из-за дождя и ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 21.00 и до утра 19 сентября в столице ожидается сильный дождь, возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице в непогоду", - сказано в сообщении.

Читайте также:

 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала