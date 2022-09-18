https://ria.ru/20220918/moskva-1817654881.html
Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за непогоды
Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 18.09.2022
Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за непогоды
Москвичей просят быть предельно внимательными на улице из-за дождя и ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:02
2022-09-18T13:02
2022-09-18T13:02
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москвичей просят быть предельно внимательными на улице из-за дождя и ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня после 21.00 и до утра 19 сентября в столице ожидается сильный дождь, возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице в непогоду", - сказано в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Погода
Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за непогоды
Власти попросили москвичей быть внимательными на улице из-за сильного дождя и ветра