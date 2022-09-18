https://ria.ru/20220918/moldaviya-1817693599.html

Почти все районы Молдавии участвуют в акции протеста, заявила партия "Шор"

Почти все районы Молдавии участвуют в акции протеста, заявила партия "Шор" - РИА Новости, 18.09.2022

Почти все районы Молдавии участвуют в акции протеста, заявила партия "Шор"

Жители 31 района Молдавии вышли на многотысячную акцию протеста против роста цен в центре Кишинева, среди протестующих люди разных специальностей, сообщил РИА... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T17:23

2022-09-18T17:23

2022-09-18T17:23

в мире

илан шор

марина таубер

молдавия

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гагаузия

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КИШИНЕВ, 18 сен – РИА Новости. Жители 31 района Молдавии вышли на многотысячную акцию протеста против роста цен в центре Кишинева, среди протестующих люди разных специальностей, сообщил РИА Новости член партии "Шор" Дину Цуркану, возглавляющий Оргеевский районный совет республики.Молдавия административно делится на 32 района, пять муниципиев и два автономных территориальных образования — Гагаузию и Левобережье Днестра (Приднестровье). В столице Молдавии в воскресенье проходит акция протеста сторонников оппозиции. По данным организаторов, на протесты в Кишиневе пришли около 45 тысяч человек."Вышли рабочие, педагоги, врачи, пенсионеры и другие жители страны. Представлена вся страна, люди приехали из 31 района республики. Многие не смогли прибыть к началу акции, на местах всячески блокировали приезд, проходили спонтанные проверки на дорогах, другие козни. Но сорвать протест властям не удалось. Люди прибывают", - сказал Цуркану.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.В конце июля Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Марину Таубер депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток, меру пресечения продлевали несколько раз. Четырнадцатого сентября политика перевели под домашний арест.

https://ria.ru/20220915/moldaviya-1817044681.html

https://ria.ru/20220918/kishinev-1817692197.html

https://ria.ru/20220915/moldaviya-1816992670.html

молдавия

кишинев

гагаузия

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в мире, илан шор, марина таубер, молдавия, кишинев, гагаузия