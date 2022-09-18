https://ria.ru/20220918/marafon-1817691586.html
В центре Москвы сняли ограничения движения
В центре Москвы сняли ограничения движения - РИА Новости, 18.09.2022
В центре Москвы сняли ограничения движения
Сняты ограничения движения на центральных улицах и набережных столицы, связанные с проведением московского марафона, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T17:09
2022-09-18T17:09
2022-09-18T17:09
telegram (приложение)
москва
департамент транспорта г. москвы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817248459_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b7ea34145eeeb550c26c907c75095ddf.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сняты ограничения движения на центральных улицах и набережных столицы, связанные с проведением московского марафона, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."Все перекрытия сняты", - говорится в сообщении.
https://rsport.ria.ru/20220918/marafon-1817651006.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817248459_1:0:1138:853_1920x0_80_0_0_624d26482d69a8272991b43967879a71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram (приложение), москва, департамент транспорта г. москвы, общество
Telegram (приложение), Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Общество
В центре Москвы сняли ограничения движения
Дептранс Москвы: в центре столицы сняли ограничения движения, связанные с марафоном