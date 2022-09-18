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В центре Москвы сняли ограничения движения - РИА Новости, 18.09.2022
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В центре Москвы сняли ограничения движения
В центре Москвы сняли ограничения движения - РИА Новости, 18.09.2022
В центре Москвы сняли ограничения движения
Сняты ограничения движения на центральных улицах и набережных столицы, связанные с проведением московского марафона, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 18.09.2022
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сняты ограничения движения на центральных улицах и набережных столицы, связанные с проведением московского марафона, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."Все перекрытия сняты", - говорится в сообщении.
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telegram (приложение), москва, департамент транспорта г. москвы, общество
Telegram (приложение), Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Общество
17:09 18.09.2022
 
В центре Москвы сняли ограничения движения

Дептранс Москвы: в центре столицы сняли ограничения движения, связанные с марафоном

© Фото : Пресс-служба Бегового сообществаУчастники Московского марафона
Участники Московского марафона - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Фото : Пресс-служба Бегового сообщества
Участники Московского марафона. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сняты ограничения движения на центральных улицах и набережных столицы, связанные с проведением московского марафона, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"Все перекрытия сняты", - говорится в сообщении.

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