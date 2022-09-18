https://ria.ru/20220918/marafon-1817691586.html

В центре Москвы сняли ограничения движения

В центре Москвы сняли ограничения движения - РИА Новости, 18.09.2022

В центре Москвы сняли ограничения движения

Сняты ограничения движения на центральных улицах и набережных столицы, связанные с проведением московского марафона, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T17:09

2022-09-18T17:09

2022-09-18T17:09

telegram (приложение)

москва

департамент транспорта г. москвы

общество

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сняты ограничения движения на центральных улицах и набережных столицы, связанные с проведением московского марафона, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."Все перекрытия сняты", - говорится в сообщении.

https://rsport.ria.ru/20220918/marafon-1817651006.html

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telegram (приложение), москва, департамент транспорта г. москвы, общество