https://ria.ru/20220918/koronavirus-1817639359.html
В России за сутки госпитализировали 2232 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2232 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.09.2022
В России за сутки госпитализировали 2232 человека с COVID-19
Более 56 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончался 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:04
2022-09-18T11:04
2022-09-18T11:04
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 56 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончался 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 42 198 человек, что на 15,5% меньше в сравнении с 17 сентября."Выявлен 56 751 новый случай COVID-19. Скончался 101 человек", - говорится в сообщении.Более 2,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."По состоянию на 18 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2232 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 47,1%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в семи регионах, снижение - в 76, ситуация не изменилась в двух субъектах.
https://ria.ru/20220915/kovid-1817005464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 2232 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 56 751 новый случай COVID-19, умер 101 человек
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Более 56 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончался 101 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 42 198 человек, что на 15,5% меньше в сравнении с 17 сентября.
"Выявлен 56 751 новый случай COVID-19. Скончался 101 человек", - говорится в сообщении.
Более 2,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
"По состоянию на 18 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2232 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 47,1%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в семи регионах, снижение - в 76, ситуация не изменилась в двух субъектах.