https://ria.ru/20220918/koronavirus-1817639359.html

В России за сутки госпитализировали 2232 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2232 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.09.2022

В России за сутки госпитализировали 2232 человека с COVID-19

Более 56 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончался 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T11:04

2022-09-18T11:04

2022-09-18T11:04

распространение коронавируса

россия

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 56 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончался 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 42 198 человек, что на 15,5% меньше в сравнении с 17 сентября."Выявлен 56 751 новый случай COVID-19. Скончался 101 человек", - говорится в сообщении.Более 2,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."По состоянию на 18 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2232 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 47,1%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в семи регионах, снижение - в 76, ситуация не изменилась в двух субъектах.

https://ria.ru/20220915/kovid-1817005464.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии