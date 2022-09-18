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ВСУ выпустили 34 ракеты по Новой Каховке за десять часов - РИА Новости, 18.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/kakhovka-1817732324.html
ВСУ выпустили 34 ракеты по Новой Каховке за десять часов
ВСУ выпустили 34 ракеты по Новой Каховке за десять часов - РИА Новости, 18.09.2022
ВСУ выпустили 34 ракеты по Новой Каховке за десять часов
Украинские войска в течение 10 часов выпустили 34 ракеты по Новой Каховке в Херсонской области, сообщает администрация города. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T22:11
2022-09-18T22:11
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
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ХЕРСОН, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска в течение 10 часов выпустили 34 ракеты по Новой Каховке в Херсонской области, сообщает администрация города."За 10 часов укрофашисты выпустили по Новой Каховке 34 ракеты, которые были сбиты нашей ПВО", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города.Информации о попаданиях ракет по городу до 21.00 не поступало, отмечается в сообщении.
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новая каховка
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в мире, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область
22:11 18.09.2022
 
ВСУ выпустили 34 ракеты по Новой Каховке за десять часов

Украинские войска за десять часов выпустили по Новой Каховке 34 ракеты, их сбила ПВО

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку. Архивное фото
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ХЕРСОН, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска в течение 10 часов выпустили 34 ракеты по Новой Каховке в Херсонской области, сообщает администрация города.
"За 10 часов укрофашисты выпустили по Новой Каховке 34 ракеты, которые были сбиты нашей ПВО", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города.
Информации о попаданиях ракет по городу до 21.00 не поступало, отмечается в сообщении.

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