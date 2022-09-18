https://ria.ru/20220918/kakhovka-1817732324.html

ВСУ выпустили 34 ракеты по Новой Каховке за десять часов

ВСУ выпустили 34 ракеты по Новой Каховке за десять часов - РИА Новости, 18.09.2022

ВСУ выпустили 34 ракеты по Новой Каховке за десять часов

Украинские войска в течение 10 часов выпустили 34 ракеты по Новой Каховке в Херсонской области, сообщает администрация города. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T22:11

2022-09-18T22:11

2022-09-18T22:11

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

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ХЕРСОН, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска в течение 10 часов выпустили 34 ракеты по Новой Каховке в Херсонской области, сообщает администрация города."За 10 часов укрофашисты выпустили по Новой Каховке 34 ракеты, которые были сбиты нашей ПВО", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города.Информации о попаданиях ракет по городу до 21.00 не поступало, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817729778.html

новая каховка

херсонская область

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в мире, новая каховка, херсонская область