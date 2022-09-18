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В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 18.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/kakhovka-1817721534.html
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 18.09.2022
В Новой Каховке сработала ПВО
Украинские войска шестой раз за сутки обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, объявлена воздушная тревога, работает ПВО, по целям в воздухе выпущены... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T20:49
2022-09-18T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
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ХЕРСОН, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска шестой раз за сутки обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, объявлена воздушная тревога, работает ПВО, по целям в воздухе выпущены пять противоракет, сообщает администрация города."20.30. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Шестая. Работает ПВО: 5 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации Новой Каховки.Украинские войска продолжили наносить ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области, в городе звучит сирена воздушной тревоги, работает ПВО, по целям в воздухе выпущены восемь ракет."20.44. В Новой Каховке вновь работает ПВО: восемь воздушных взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Новой Каховки.
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в мире, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область
20:49 18.09.2022 (обновлено: 21:12 18.09.2022)
 
В Новой Каховке сработала ПВО

В Новой Каховке сработала ПВО, были выпущены пять противоракет

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе
Работа ПВО в небе
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска шестой раз за сутки обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, объявлена воздушная тревога, работает ПВО, по целям в воздухе выпущены пять противоракет, сообщает администрация города.
"20.30. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Шестая. Работает ПВО: 5 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации Новой Каховки.
Украинские войска продолжили наносить ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области, в городе звучит сирена воздушной тревоги, работает ПВО, по целям в воздухе выпущены восемь ракет.
"20.44. В Новой Каховке вновь работает ПВО: восемь воздушных взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Новой Каховки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская область
 
 
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