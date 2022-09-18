https://ria.ru/20220918/kakhovka-1817709326.html
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 18.09.2022
В Новой Каховке сработала ПВО
Украинские войска пятый раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, объявлена воздушная тревога, работает ПВО, по целям в воздухе выпущены две... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T19:21
2022-09-18T19:21
2022-09-18T19:28
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
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ХЕРСОН, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска пятый раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, объявлена воздушная тревога, работает ПВО, по целям в воздухе выпущены две ракеты, сообщает администрация города."19.13 в Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Пятая... Работает ПВО: два воздушных взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Новой Каховки.
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новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
19:21 18.09.2022 (обновлено: 19:28 18.09.2022)
В Новой Каховке сработала ПВО
ВСУ обстреливают Новую Каховку, сработала ПВО