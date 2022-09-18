https://ria.ru/20220918/izbienie-1817652631.html
В Железногорске мужчина ударил ребенка, заступившегося за пенсионерку
В Железногорске мужчина ударил ребенка, заступившегося за пенсионерку - РИА Новости, 18.09.2022
В Железногорске мужчина ударил ребенка, заступившегося за пенсионерку
В Железногорске мужчина накричал на пенсионерку, а затем ударил заступившегося за нее ребенка, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T12:34
2022-09-18T12:34
2022-09-18T14:15
россия
происшествия
железногорск
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 18 сен — РИА Новости. В Железногорске мужчина накричал на пенсионерку, а затем ударил заступившегося за нее ребенка, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина подходит к мальчику и угрожает ударить. Затем он несколько раз бьет ребенка по голове. При этом слышны женские крики.В ведомстве пояснили, что агрессивным мужчиной оказался 46-летний безработный житель Железногорска. Ребенку выдали направление для прохождения судебно-медицинского обследования.
https://ria.ru/20220905/zaderzhanie-1814544763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, железногорск , красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Происшествия, Железногорск , Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
12:34 18.09.2022 (обновлено: 14:15 18.09.2022)
В Железногорске мужчина ударил ребенка, заступившегося за пенсионерку
В Железногорске мужчина ударил восьмилетнего ребенка, заступившегося за пенсионерку