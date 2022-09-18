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В Железногорске мужчина ударил ребенка, заступившегося за пенсионерку - РИА Новости, 18.09.2022
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В Железногорске мужчина ударил ребенка, заступившегося за пенсионерку
В Железногорске мужчина ударил ребенка, заступившегося за пенсионерку - РИА Новости, 18.09.2022
В Железногорске мужчина ударил ребенка, заступившегося за пенсионерку
В Железногорске мужчина накричал на пенсионерку, а затем ударил заступившегося за нее ребенка, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T12:34
2022-09-18T14:15
россия
происшествия
железногорск
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 18 сен — РИА Новости. В Железногорске мужчина накричал на пенсионерку, а затем ударил заступившегося за нее ребенка, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина подходит к мальчику и угрожает ударить. Затем он несколько раз бьет ребенка по голове. При этом слышны женские крики.В ведомстве пояснили, что агрессивным мужчиной оказался 46-летний безработный житель Железногорска. Ребенку выдали направление для прохождения судебно-медицинского обследования.
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россия, происшествия, железногорск , красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Происшествия, Железногорск , Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
12:34 18.09.2022 (обновлено: 14:15 18.09.2022)
 
В Железногорске мужчина ударил ребенка, заступившегося за пенсионерку

В Железногорске мужчина ударил восьмилетнего ребенка, заступившегося за пенсионерку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 18 сен — РИА Новости. В Железногорске мужчина накричал на пенсионерку, а затем ударил заступившегося за нее ребенка, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина подходит к мальчику и угрожает ударить. Затем он несколько раз бьет ребенка по голове. При этом слышны женские крики.
"Сотрудники полиции выяснили, что восьмилетний мальчик находился на автобусной остановке и стал очевидцем того, как нетрезвый мужчина кричит на пенсионерку. Ребенок сделал незнакомцу замечание, после чего взрослый несколько раз ударил его по лицу. Дома мальчик рассказал о случившемся родителям, которые сразу обратились в полицию", — говорится в заявлении.
В ведомстве пояснили, что агрессивным мужчиной оказался 46-летний безработный житель Железногорска. Ребенку выдали направление для прохождения судебно-медицинского обследования.
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РоссияПроисшествияЖелезногорскКрасноярский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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