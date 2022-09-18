https://ria.ru/20220918/inflyatsiya-1817732902.html
Советник Байдена пожаловался на большое количество работы из-за инфляции
Советник Байдена пожаловался на большое количество работы из-за инфляции - РИА Новости, 18.09.2022
Советник Байдена пожаловался на большое количество работы из-за инфляции
У американских властей впереди еще много работы из-за "некомфортно высоких" темпов инфляции, такое мнение высказал член экономического совета Белого дома и... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T22:17
2022-09-18T22:17
2022-09-18T22:21
экономика
джером пауэлл
сша
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. У американских властей впереди еще много работы из-за "некомфортно высоких" темпов инфляции, такое мнение высказал член экономического совета Белого дома и советник президента США Джаред Бернштайн в интервью телеканалу Fox News."Цены остаются некомфортно высокими. Нам предстоит еще много работы", - заявил он.Вместе с тем, по оценкам Бернштайна, политика Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению учетной ставки уже привела к снижению темпов роста потребительских цен, включая рынок недвижимости."ФРС находится в цикле повышения (ставки) для снижения инфляционного давления, как и следовало делать. Это остужает перегретый рынок недвижимости", - отметил советник Байдена.Годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась меньше прогнозов - до 8,3% с 8,5%, аналитики ожидали снижения до 8,1%.Ранее в сентябре председатель ФРС США Джером Пауэлл подтвердил, что регулятор продолжит активную политику, направленную на снижение инфляции, пока не достигнет необходимого результата. При этом ФРС сохраняет ориентир в инфляционных ожиданиях на уровне 2%.
https://ria.ru/20220918/bayden-1817626591.html
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экономика, джером пауэлл, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, Джером Пауэлл, США, Федеральная резервная система США
22:17 18.09.2022 (обновлено: 22:21 18.09.2022)
Советник Байдена пожаловался на большое количество работы из-за инфляции
Сотрудник Белого дома Бернштайн: впереди много работы из-за некомфортно высокой инфляции