https://ria.ru/20220918/finlyandiya-1817709944.html

Пограничники Финляндии не ожидают наплыва россиян с 19 сентября

Пограничники Финляндии не ожидают наплыва россиян с 19 сентября - РИА Новости, 18.09.2022

Пограничники Финляндии не ожидают наплыва россиян с 19 сентября

Финские пограничники не ожидают увеличения количества пересечений границы россиянами с 19 сентября, когда страна останется единственной в ЕС приграничной с РФ,... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T19:27

2022-09-18T19:27

2022-09-18T19:27

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 сен - РИА Новости. Финские пограничники не ожидают увеличения количества пересечений границы россиянами с 19 сентября, когда страна останется единственной в ЕС приграничной с РФ, впускающей россиян, рассказал представитель пограничной службы юго-восточной Финляндии Танели Репо.С 19 сентября Финляндия останется единственной страной ЕС с сухопутной границей с РФ, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами."В Финляндии не ожидается значительного увеличения пограничного движения в юго-восточной Финляндии, но ситуация отслеживается, и при необходимости численность персонала будет увеличена", - сказал Репо в комментарии финскому агентству STT.В Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой на Украине специальной военной операции. Ранее свои предложения о дальнейшем ужесточении выдачи виз россиянам высказали президент Финляндии Саули Ниинистё, глава МИД Пекка Хаависто, премьер-министр Санна Марин. Власти настаивают на едином решении ЕС по ограничению выдачи виз россиянам.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением шенгенских виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, надо учитывать прежде всего собственные интересы.

https://ria.ru/20220915/vizy-1816991433.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220917/vizy-1817573706.html

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в мире, здоровье - общество, саули ниинисте, пекка хаависто, санна марин, финляндия, россия, польша, евросоюз, санкции в отношении россии