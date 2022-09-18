Рейтинг@Mail.ru
Пограничники Финляндии не ожидают наплыва россиян с 19 сентября - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220918/finlyandiya-1817709944.html
Пограничники Финляндии не ожидают наплыва россиян с 19 сентября
Пограничники Финляндии не ожидают наплыва россиян с 19 сентября - РИА Новости, 18.09.2022
Пограничники Финляндии не ожидают наплыва россиян с 19 сентября
Финские пограничники не ожидают увеличения количества пересечений границы россиянами с 19 сентября, когда страна останется единственной в ЕС приграничной с РФ,... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T19:27
2022-09-18T19:27
в мире
здоровье - общество
саули ниинисте
пекка хаависто
санна марин
финляндия
россия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791929230_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_64585fc4a30bdfd58e0bae110bf21818.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 18 сен - РИА Новости. Финские пограничники не ожидают увеличения количества пересечений границы россиянами с 19 сентября, когда страна останется единственной в ЕС приграничной с РФ, впускающей россиян, рассказал представитель пограничной службы юго-восточной Финляндии Танели Репо.С 19 сентября Финляндия останется единственной страной ЕС с сухопутной границей с РФ, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами."В Финляндии не ожидается значительного увеличения пограничного движения в юго-восточной Финляндии, но ситуация отслеживается, и при необходимости численность персонала будет увеличена", - сказал Репо в комментарии финскому агентству STT.В Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой на Украине специальной военной операции. Ранее свои предложения о дальнейшем ужесточении выдачи виз россиянам высказали президент Финляндии Саули Ниинистё, глава МИД Пекка Хаависто, премьер-министр Санна Марин. Власти настаивают на едином решении ЕС по ограничению выдачи виз россиянам.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением шенгенских виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, надо учитывать прежде всего собственные интересы.
https://ria.ru/20220915/vizy-1816991433.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220917/vizy-1817573706.html
финляндия
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791929230_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a4152c2d32625de7694724d9609e94e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, саули ниинисте, пекка хаависто, санна марин, финляндия, россия, польша, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Здоровье - Общество, Саули Ниинисте, Пекка Хаависто, Санна Марин, Финляндия, Россия, Польша, Евросоюз, Санкции в отношении России
19:27 18.09.2022
 
Пограничники Финляндии не ожидают наплыва россиян с 19 сентября

В пограничной службе Финляндии заявили о том, что не ожидают наплыва россиян с 19 сентября

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 18 сен - РИА Новости. Финские пограничники не ожидают увеличения количества пересечений границы россиянами с 19 сентября, когда страна останется единственной в ЕС приграничной с РФ, впускающей россиян, рассказал представитель пограничной службы юго-восточной Финляндии Танели Репо.
С 19 сентября Финляндия останется единственной страной ЕС с сухопутной границей с РФ, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 14:22Туризм
Президент Финляндии выступил за ограничение в выдаче виз россиянам
"В Финляндии не ожидается значительного увеличения пограничного движения в юго-восточной Финляндии, но ситуация отслеживается, и при необходимости численность персонала будет увеличена", - сказал Репо в комментарии финскому агентству STT.
В Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой на Украине специальной военной операции. Ранее свои предложения о дальнейшем ужесточении выдачи виз россиянам высказали президент Финляндии Саули Ниинистё, глава МИД Пекка Хаависто, премьер-министр Санна Марин. Власти настаивают на едином решении ЕС по ограничению выдачи виз россиянам.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением шенгенских виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, надо учитывать прежде всего собственные интересы.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 19:14В мире
МИД Финляндии призвал власти не проводить визовую политику "по-эстонски"
 
В миреЗдоровье - ОбществоСаули НиинистеПекка ХаавистоСанна МаринФинляндияРоссияПольшаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала