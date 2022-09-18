Пограничники Финляндии не ожидают наплыва россиян с 19 сентября
В пограничной службе Финляндии заявили о том, что не ожидают наплыва россиян с 19 сентября
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 18 сен - РИА Новости. Финские пограничники не ожидают увеличения количества пересечений границы россиянами с 19 сентября, когда страна останется единственной в ЕС приграничной с РФ, впускающей россиян, рассказал представитель пограничной службы юго-восточной Финляндии Танели Репо.
С 19 сентября Финляндия останется единственной страной ЕС с сухопутной границей с РФ, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
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"В Финляндии не ожидается значительного увеличения пограничного движения в юго-восточной Финляндии, но ситуация отслеживается, и при необходимости численность персонала будет увеличена", - сказал Репо в комментарии финскому агентству STT.
В Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой на Украине специальной военной операции. Ранее свои предложения о дальнейшем ужесточении выдачи виз россиянам высказали президент Финляндии Саули Ниинистё, глава МИД Пекка Хаависто, премьер-министр Санна Марин. Власти настаивают на едином решении ЕС по ограничению выдачи виз россиянам.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением шенгенских виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, надо учитывать прежде всего собственные интересы.