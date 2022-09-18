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В ДНР сообщили подробности обстрела Еленовки украинскими войсками
В ДНР сообщили подробности обстрела Еленовки украинскими войсками - РИА Новости, 18.09.2022
В ДНР сообщили подробности обстрела Еленовки украинскими войсками
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" по населенному пункту Еленовка в Донецкой Народной Республике, заявило в воскресенье представительство... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:07
2022-09-18T15:07
2022-09-18T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" по населенному пункту Еленовка в Донецкой Народной Республике, заявило в воскресенье представительство ДНР в СЦКК.Ранее представительство сообщало, что в 10.20 украинские войска выпустили по Еленовке в ДНР три снаряда калибром 155 миллиметров, позже ведомство уточнило информацию.Кроме того, штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что во время обстрелов Еленовки в воскресенье погиб один заключенный в Волновахской исправительной колонии военнопленный, еще пять пострадали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс
В ДНР сообщили подробности обстрела Еленовки украинскими войсками
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Еленовке три ракеты из "Урагана"