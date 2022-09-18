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В ДНР сообщили подробности обстрела Еленовки украинскими войсками

В ДНР сообщили подробности обстрела Еленовки украинскими войсками - РИА Новости, 18.09.2022

В ДНР сообщили подробности обстрела Еленовки украинскими войсками

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" по населенному пункту Еленовка в Донецкой Народной Республике, заявило в воскресенье представительство... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T15:07

2022-09-18T15:07

2022-09-18T15:07

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" по населенному пункту Еленовка в Донецкой Народной Республике, заявило в воскресенье представительство ДНР в СЦКК.Ранее представительство сообщало, что в 10.20 украинские войска выпустили по Еленовке в ДНР три снаряда калибром 155 миллиметров, позже ведомство уточнило информацию.Кроме того, штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что во время обстрелов Еленовки в воскресенье погиб один заключенный в Волновахской исправительной колонии военнопленный, еще пять пострадали.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс