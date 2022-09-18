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Число пленных, пострадавших при обстреле Еленовки ВСУ, возросло до пяти - РИА Новости, 18.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/elenovka-1817670112.html
Число пленных, пострадавших при обстреле Еленовки ВСУ, возросло до пяти
Число пленных, пострадавших при обстреле Еленовки ВСУ, возросло до пяти - РИА Новости, 18.09.2022
Число пленных, пострадавших при обстреле Еленовки ВСУ, возросло до пяти
Число пострадавших военнопленных при обстреле Еленовки со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:00
2022-09-18T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Число пострадавших военнопленных при обстреле Еленовки со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции ДНР.Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех раненых военнопленных."По уточненным данным, при обстреле ВФУ территории Волновахской исправительной колонии в Еленовке, погиб 1 пленный и еще 5 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о двух обстрелах Еленовки со стороны украинских войск.
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
15:00 18.09.2022
 
Число пленных, пострадавших при обстреле Еленовки ВСУ, возросло до пяти

Штаб обороны ДНР: при обстреле украинскими войсками колонии в Еленовке ранены пять пленных

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Число пострадавших военнопленных при обстреле Еленовки со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции ДНР.
Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех раненых военнопленных.
"По уточненным данным, при обстреле ВФУ территории Волновахской исправительной колонии в Еленовке, погиб 1 пленный и еще 5 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о двух обстрелах Еленовки со стороны украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 сентября, 15:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2022
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