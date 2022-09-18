https://ria.ru/20220918/elenovka-1817670112.html

Число пленных, пострадавших при обстреле Еленовки ВСУ, возросло до пяти

Число пленных, пострадавших при обстреле Еленовки ВСУ, возросло до пяти - РИА Новости, 18.09.2022

Число пленных, пострадавших при обстреле Еленовки ВСУ, возросло до пяти

Число пострадавших военнопленных при обстреле Еленовки со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T15:00

2022-09-18T15:00

2022-09-18T15:00

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Число пострадавших военнопленных при обстреле Еленовки со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции ДНР.Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех раненых военнопленных."По уточненным данным, при обстреле ВФУ территории Волновахской исправительной колонии в Еленовке, погиб 1 пленный и еще 5 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о двух обстрелах Еленовки со стороны украинских войск.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика