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Число пленных, пострадавших при обстреле Еленовки ВСУ, возросло до пяти
Число пленных, пострадавших при обстреле Еленовки ВСУ, возросло до пяти - РИА Новости, 18.09.2022
Число пленных, пострадавших при обстреле Еленовки ВСУ, возросло до пяти
Число пострадавших военнопленных при обстреле Еленовки со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:00
2022-09-18T15:00
2022-09-18T15:00
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в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Число пострадавших военнопленных при обстреле Еленовки со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции ДНР.Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех раненых военнопленных."По уточненным данным, при обстреле ВФУ территории Волновахской исправительной колонии в Еленовке, погиб 1 пленный и еще 5 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о двух обстрелах Еленовки со стороны украинских войск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
Число пленных, пострадавших при обстреле Еленовки ВСУ, возросло до пяти
Штаб обороны ДНР: при обстреле украинскими войсками колонии в Еленовке ранены пять пленных