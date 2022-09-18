https://ria.ru/20220918/elenovka-1817642126.html

При обстреле украинскими войсками колонии в Еленовке погиб пленный

При обстреле украинскими войсками колонии в Еленовке погиб пленный - РИА Новости, 18.09.2022

При обстреле украинскими войсками колонии в Еленовке погиб пленный

Украинская армия в очередной раз обстреляла колонию в Еленовке, где содержатся пленные, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T11:26

2022-09-18T11:26

2022-09-18T12:10

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ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Украинская армия в очередной раз обстреляла колонию в Еленовке, где содержатся пленные, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР."Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии", — говорится в публикации.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за сегодняшний день ВСУ дважды открывали огонь по Еленовке, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Поселок Еленовка расположен примерно в десяти километрах к югу от Донецка. ВСУ постоянно обстреливают его, а в ночь на 29 июля они нанесли особенно мощный удар по колонии. По информации российского Минобороны, тогда погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20220917/dnr-1817585278.html

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