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При обстреле украинскими войсками колонии в Еленовке погиб пленный - РИА Новости, 18.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/elenovka-1817642126.html
При обстреле украинскими войсками колонии в Еленовке погиб пленный
При обстреле украинскими войсками колонии в Еленовке погиб пленный - РИА Новости, 18.09.2022
При обстреле украинскими войсками колонии в Еленовке погиб пленный
Украинская армия в очередной раз обстреляла колонию в Еленовке, где содержатся пленные, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:26
2022-09-18T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Украинская армия в очередной раз обстреляла колонию в Еленовке, где содержатся пленные, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР."Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии", — говорится в публикации.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за сегодняшний день ВСУ дважды открывали огонь по Еленовке, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Поселок Еленовка расположен примерно в десяти километрах к югу от Донецка. ВСУ постоянно обстреливают его, а в ночь на 29 июля они нанесли особенно мощный удар по колонии. По информации российского Минобороны, тогда погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.
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в мире, донецкая народная республика, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Telegram (приложение)
11:26 18.09.2022 (обновлено: 12:10 18.09.2022)
 
При обстреле украинскими войсками колонии в Еленовке погиб пленный

Штаб обороны ДНР заявил о гибели пленного при обстреле колонии в Еленовке со стороны ВСУ

© РИА Новости / Андрей КоцБарак в лагере для военнопленных в Еленовке
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Украинская армия в очередной раз обстреляла колонию в Еленовке, где содержатся пленные, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии", — говорится в публикации.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за сегодняшний день ВСУ дважды открывали огонь по Еленовке, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Поселок Еленовка расположен примерно в десяти километрах к югу от Донецка. ВСУ постоянно обстреливают его, а в ночь на 29 июля они нанесли особенно мощный удар по колонии. По информации российского Минобороны, тогда погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.
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