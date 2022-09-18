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ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 18.09.2022

ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T19:06

2022-09-18T19:06

2022-09-18T19:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.15 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18.30 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 18.40 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство заявило, что в 17.20 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, в 17.50 - десять мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке, в 18.15 - четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки, а в 18.40 - три снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватой.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, сцкк, нато