19:06 18.09.2022 (обновлено: 19:16 18.09.2022)
ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной охраны возле здания, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудники пожарной охраны возле здания, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.15 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18.30 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 18.40 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, представительство заявило, что в 17.20 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, в 17.50 - десять мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке, в 18.15 - четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки, а в 18.40 - три снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватой.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.