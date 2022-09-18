https://ria.ru/20220918/donetsk-1817688686.html

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T17:01

2022-09-18T17:01

2022-09-18T17:01

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал о ранении мирной жительницы по улице Прудовой."Украинские боевики нанесли удар по Кировскому району города. По улице Дагестанской ранен мужчина 1979 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220918/donbass-1817642782.html

кировский район

донецк (днр)

украина

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в мире, кировский район, донецк (днр), украина