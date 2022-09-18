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Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/donetsk-1817688686.html
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T17:01
2022-09-18T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал о ранении мирной жительницы по улице Прудовой."Украинские боевики нанесли удар по Кировскому району города. По улице Дагестанской ранен мужчина 1979 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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кировский район
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в мире, кировский район, донецк (днр), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк (ДНР), Украина
17:01 18.09.2022
 
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Штаб ДНР: мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСгоревший автомобиль в результате обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Сгоревший автомобиль в результате обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сгоревший автомобиль в результате обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее штаб сообщал о ранении мирной жительницы по улице Прудовой.
"Украинские боевики нанесли удар по Кировскому району города. По улице Дагестанской ранен мужчина 1979 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

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