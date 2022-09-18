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Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T17:01
2022-09-18T17:01
2022-09-18T17:01
специальная военная операция на украине
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кировский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал о ранении мирной жительницы по улице Прудовой."Украинские боевики нанесли удар по Кировскому району города. По улице Дагестанской ранен мужчина 1979 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220918/donbass-1817642782.html
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в мире, кировский район, донецк (днр), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк (ДНР), Украина
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Штаб ДНР: мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ