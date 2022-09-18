https://ria.ru/20220918/donbass-1817647439.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Макеевку - РИА Новости, 18.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Макеевку

Украинские войска за час обстреляли Докучаевск, Макеевку и Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T12:02

2022-09-18T12:02

2022-09-18T12:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

докучаевск

макеевка

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Докучаевск, Макеевку и Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.42 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.00 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 10.40 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

донецк (днр)

докучаевск

макеевка

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), докучаевск, макеевка, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины