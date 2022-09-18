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Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Макеевку - РИА Новости, 18.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Макеевку
Украинские войска за час обстреляли Докучаевск, Макеевку и Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T12:02
2022-09-18T12:02
2022-09-18T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
докучаевск
макеевка
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Докучаевск, Макеевку и Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.42 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.00 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 10.40 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
донецк (днр)
докучаевск
макеевка
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), докучаевск, макеевка, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
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Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Докучаевску и Макеевке 14 снарядов