https://ria.ru/20220918/donbass-1817642782.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 18.09.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска за десять минут обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T11:33

2022-09-18T11:33

2022-09-18T11:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.10 - н. п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 9.20 - н. п. Орловка – н. п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 9.20 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс