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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 18.09.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска за десять минут обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:33
2022-09-18T11:33
2022-09-18T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Донецк и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.10 - н. п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 9.20 - н. п. Орловка – н. п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 9.20 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 19 снарядов по Ясиноватой и Донецку