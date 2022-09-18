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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 18.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска за 13 минут выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T09:22

2022-09-18T09:22

2022-09-18T09:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска за 13 минут выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.42 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 8.55 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины