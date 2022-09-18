Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска за 13 минут выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.42 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 8.55 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.