https://ria.ru/20220918/donbass-1817629000.html
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 18.09.2022
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР, выпустив 211 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T09:18
2022-09-18T09:18
2022-09-18T09:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801790488_0:55:3170:1838_1920x0_80_0_0_1cc4eb5168f21979237c36e56ae70f93.jpg
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР, выпустив 211 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 211 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 44 домостроения в Донецке, Макеевке и Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801790488_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_faf0e331e7499172edb834cffeddf59e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили 211 боеприпасов по территории республики