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Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 18.09.2022

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР, выпустив 211 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T09:18

2022-09-18T09:18

2022-09-18T09:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР, выпустив 211 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 211 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 44 домостроения в Донецке, Макеевке и Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины