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Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Старомлиновки в ДНР

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Старомлиновки в ДНР - РИА Новости, 18.09.2022

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Старомлиновки в ДНР

Мирный житель получил ранение при обстреле села Старомлиновка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T08:32

2022-09-18T08:32

2022-09-18T08:33

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле села Старомлиновка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики нанесли удар по селу Старомлиновка, где был ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины