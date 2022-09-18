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Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Старомлиновки в ДНР
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Старомлиновки в ДНР - РИА Новости, 18.09.2022
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Старомлиновки в ДНР
Мирный житель получил ранение при обстреле села Старомлиновка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T08:32
2022-09-18T08:32
2022-09-18T08:33
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле села Старомлиновка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики нанесли удар по селу Старомлиновка, где был ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
08:32 18.09.2022 (обновлено: 08:33 18.09.2022)
Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ Старомлиновки в ДНР
Штаб обороны ДНР: мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Старомлиновки