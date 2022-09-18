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В ДНР при обстрелах ВСУ погибли пять человек - РИА Новости, 18.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/dnr-1817729422.html
В ДНР при обстрелах ВСУ погибли пять человек
В ДНР при обстрелах ВСУ погибли пять человек - РИА Новости, 18.09.2022
В ДНР при обстрелах ВСУ погибли пять человек
Пять человек погибли, 15 ранены в ДНР за воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T21:46
2022-09-18T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Пять человек погибли, 15 ранены в ДНР за воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По состоянию на 21.00 (совпадает с мск - ред.) общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 18 сентября 2022 года составляет 20 человек (5 погибли, 15 ранены, в том числе трое детей). Информация продолжает поступать", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за день по состоянию на 21.00 "противник выпустил 240 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", а также артиллерию калибром 155 и 152 мм".
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
21:46 18.09.2022 (обновлено: 21:47 18.09.2022)
 
В ДНР при обстрелах ВСУ погибли пять человек

В ДНР пять человек погибли, 15 ранены в результате обстрелов ВСУ в воскресенье

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВыбитые стекла жилого дома в Донецке
Выбитые стекла жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Выбитые стекла жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Пять человек погибли, 15 ранены в ДНР за воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По состоянию на 21.00 (совпадает с мск - ред.) общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 18 сентября 2022 года составляет 20 человек (5 погибли, 15 ранены, в том числе трое детей). Информация продолжает поступать", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что за день по состоянию на 21.00 "противник выпустил 240 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", а также артиллерию калибром 155 и 152 мм".

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