https://ria.ru/20220918/dnr-1817729422.html

В ДНР при обстрелах ВСУ погибли пять человек

В ДНР при обстрелах ВСУ погибли пять человек - РИА Новости, 18.09.2022

В ДНР при обстрелах ВСУ погибли пять человек

Пять человек погибли, 15 ранены в ДНР за воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T21:46

2022-09-18T21:46

2022-09-18T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Пять человек погибли, 15 ранены в ДНР за воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По состоянию на 21.00 (совпадает с мск - ред.) общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 18 сентября 2022 года составляет 20 человек (5 погибли, 15 ранены, в том числе трое детей). Информация продолжает поступать", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за день по состоянию на 21.00 "противник выпустил 240 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", а также артиллерию калибром 155 и 152 мм".

https://ria.ru/20220918/elenovka-1817723066.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк