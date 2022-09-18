https://ria.ru/20220918/dnr-1817679323.html
ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку
ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку - РИА Новости, 18.09.2022
ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T16:13
2022-09-18T16:13
2022-09-18T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
горловка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13.55 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 14.00 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Кировский и Центрально-городской районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство сообщило, что в 14.30 украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Черновогвардейскому району Макеевки, а в 14.25 и 14.45 по пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
https://ria.ru/20220918/gorlovka-1817671636.html
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в мире, макеевка, горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку
ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку в ДНР