https://ria.ru/20220918/dnr-1817679323.html

ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку

ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку - РИА Новости, 18.09.2022

ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T16:13

2022-09-18T16:13

2022-09-18T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

горловка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13.55 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 14.00 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Кировский и Центрально-городской районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство сообщило, что в 14.30 украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Черновогвардейскому району Макеевки, а в 14.25 и 14.45 по пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.

https://ria.ru/20220918/gorlovka-1817671636.html

макеевка

горловка

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины