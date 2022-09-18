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Боевое братство Свердловской области передало помощь бойцам ДНР

Боевое братство Свердловской области передало помощь бойцам ДНР - РИА Новости, 18.09.2022

Боевое братство Свердловской области передало помощь бойцам ДНР

Боевое братство Свердловской области передало помощь бойцам отряда спецназа "Спарта" и "Сомали" (ДНР), сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:46

2022-09-18T13:46

2022-09-18T13:46

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

ян гагин

владимир путин

донбасс

свердловская область

боевое братство

молодая гвардия единой россии

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Боевое братство Свердловской области передало помощь бойцам отряда спецназа "Спарта" и "Сомали" (ДНР), сообщает корреспондент РИА Новости.Объединение ветеранов Свердловской области передало важный военный груз - вещи для бойцов, спецсредства для артиллеристов и машину повышенной проходимости своим товарищам из отряда спецназа "Спарта", часть груза также пойдёт на нужды батальона "Сомали".Командир "Спарты" Артем Жога отметил, что автомобили повышенной проходимости важны для своевременного подвоза боеприпасов, личного состава и его ротации."Дело в том, что все, кто прошёл этот тяжелый путь, войну, любую войну, наши военнослужащие, наши офицеры — это как братство и, естественно, достаточно активно оказывается помощь. Это и гуманитарная и инструкторская деятельность, встречи, поддержка раненных. Своих мы не бросаем, и в данный момент видим помощь именно от товарищей из Свердловской области", - рассказал корреспонденту РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.Ранее стало известно, что более 700 добровольцев "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты Боевого братства" работали в Донбассе и на освобождённых территориях Украины с 30 марта, рассказали в пресс-службе ЕР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220820/priyut-1811001167.html

https://ria.ru/20220709/pomosch-1801381811.html

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здоровье - общество, ян гагин, владимир путин, донбасс, свердловская область, боевое братство, молодая гвардия единой россии, безопасность, днр