https://ria.ru/20220918/bezhentsy-1817741534.html

"Требовал икру". В Германии пожаловались на хамство украинских беженцев

"Требовал икру". В Германии пожаловались на хамство украинских беженцев - РИА Новости, 18.09.2022

"Требовал икру". В Германии пожаловались на хамство украинских беженцев

Украинские беженцы, приехавшие в Германию и пользующиеся помощью местных благотворительных организаций, постоянно хамят их сотрудникам и требуют выдать им... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T23:55

2022-09-18T23:55

2022-09-18T23:55

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинские беженцы, приехавшие в Германию и пользующиеся помощью местных благотворительных организаций, постоянно хамят их сотрудникам и требуют выдать им дорогие продукты, рассказала работница одного из подобных учреждений в Веймаре местному изданию MDR."Нам здесь хамят почти каждый день, поскольку кому-то что-то не нравится. С сирийцами у нас такого никогда не было", — пожаловалась женщина по имени Штеффи. Она заметила, что находится на гране и склоняется к тому, чтобы бросить помогать нуждающимся из-за постоянных оскорблений.Штеффи также добавила, что однажды в нее запустили кочаном немного повядшего салата, который она положила в один из продуктовых наборов для украинцев. Кроме того, по ее словам, беженцы часто приходят со списками и требуют предоставить им определенные продукты, в число которых порой входят красная и черная икра, сыры и креветки.Другая сотрудница подчеркнула, что беженцы приезжают за помощью на дорогих внедорожниках, и это порождает вопросы о том, действительно ли они в ней нуждаются."Иногда бывает трудно проехать на парковке. Машины большие, дорогие и все с украинскими номерами", — посетовала она.Ранее британские СМИ сообщили, что все больше жителей Соединенного Королевства отказываются содержать украинских беженцев из-за постоянного роста цен и планируют перестать быть спонсорами программы "Дома для Украины".

https://ria.ru/20220905/bezhentsy-1814672358.html

https://ria.ru/20220803/bezhentsy-1807067815.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, германия, украина, веймар