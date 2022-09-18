https://ria.ru/20220918/bezhentsy-1817741534.html
"Требовал икру". В Германии пожаловались на хамство украинских беженцев
"Требовал икру". В Германии пожаловались на хамство украинских беженцев - РИА Новости, 18.09.2022
"Требовал икру". В Германии пожаловались на хамство украинских беженцев
Украинские беженцы, приехавшие в Германию и пользующиеся помощью местных благотворительных организаций, постоянно хамят их сотрудникам и требуют выдать им... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T23:55
2022-09-18T23:55
2022-09-18T23:55
в мире
германия
украина
веймар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793968587_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_285b84dbb92a9703e38037fb8ec6a794.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинские беженцы, приехавшие в Германию и пользующиеся помощью местных благотворительных организаций, постоянно хамят их сотрудникам и требуют выдать им дорогие продукты, рассказала работница одного из подобных учреждений в Веймаре местному изданию MDR."Нам здесь хамят почти каждый день, поскольку кому-то что-то не нравится. С сирийцами у нас такого никогда не было", — пожаловалась женщина по имени Штеффи. Она заметила, что находится на гране и склоняется к тому, чтобы бросить помогать нуждающимся из-за постоянных оскорблений.Штеффи также добавила, что однажды в нее запустили кочаном немного повядшего салата, который она положила в один из продуктовых наборов для украинцев. Кроме того, по ее словам, беженцы часто приходят со списками и требуют предоставить им определенные продукты, в число которых порой входят красная и черная икра, сыры и креветки.Другая сотрудница подчеркнула, что беженцы приезжают за помощью на дорогих внедорожниках, и это порождает вопросы о том, действительно ли они в ней нуждаются."Иногда бывает трудно проехать на парковке. Машины большие, дорогие и все с украинскими номерами", — посетовала она.Ранее британские СМИ сообщили, что все больше жителей Соединенного Королевства отказываются содержать украинских беженцев из-за постоянного роста цен и планируют перестать быть спонсорами программы "Дома для Украины".
https://ria.ru/20220905/bezhentsy-1814672358.html
https://ria.ru/20220803/bezhentsy-1807067815.html
германия
украина
веймар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793968587_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_3743b2738d7e35b8e2d4978ab4f348e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, веймар
В мире, Германия, Украина, Веймар
"Требовал икру". В Германии пожаловались на хамство украинских беженцев
MRD: украинские беженцы оскорбляют сотрудников немецких благотворительных организаций
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Украинские беженцы, приехавшие в Германию и пользующиеся помощью местных благотворительных организаций, постоянно хамят их сотрудникам и требуют выдать им дорогие продукты, рассказала работница одного из подобных учреждений в Веймаре местному изданию MDR
.
"Нам здесь хамят почти каждый день, поскольку кому-то что-то не нравится. С сирийцами у нас такого никогда не было", — пожаловалась женщина по имени Штеффи. Она заметила, что находится на гране и склоняется к тому, чтобы бросить помогать нуждающимся из-за постоянных оскорблений.
Штеффи также добавила, что однажды в нее запустили кочаном немного повядшего салата, который она положила в один из продуктовых наборов для украинцев. Кроме того, по ее словам, беженцы часто приходят со списками и требуют предоставить им определенные продукты, в число которых порой входят красная и черная икра, сыры и креветки.
Другая сотрудница подчеркнула, что беженцы приезжают за помощью на дорогих внедорожниках, и это порождает вопросы о том, действительно ли они в ней нуждаются.
"Иногда бывает трудно проехать на парковке. Машины большие, дорогие и все с украинскими номерами", — посетовала она.
Ранее британские СМИ сообщили, что все больше жителей Соединенного Королевства отказываются содержать украинских беженцев из-за постоянного роста цен и планируют перестать быть спонсорами программы "Дома для Украины".