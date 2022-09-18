https://ria.ru/20220918/bezhentsy-1817699242.html

"Пора уезжать". Британцы пожаловались на проблемы с украинскими беженцами

"Пора уезжать". Британцы пожаловались на проблемы с украинскими беженцами - РИА Новости, 18.09.2022

"Пора уезжать". Британцы пожаловались на проблемы с украинскими беженцами

Британцы жалуются на невозможность содержать украинских беженцев из-за роста цен, пишет газета Mirror. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T18:02

2022-09-18T18:02

2022-09-18T18:38

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Британцы жалуются на невозможность содержать украинских беженцев из-за роста цен, пишет газета Mirror.Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" намерены отказаться от дальнейшего участия, когда истечет срок шестимесячного обязательства по предоставлению жилья. Это означает, что зимой около 20 тысяч беженцев могут остаться без жилья, а к 2023 году их число возрастет до 50 тысяч, говорится в статье.В интервью изданию 54-летняя Карен Рив и ее 56-летний муж Алан рассказали, что в апреле приняли пятерых украинских беженцев, но резкий рост стоимости жизни теперь вызывает у них беспокойство.В Саутпорте 72-летний физик на пенсии Джон Сиддл принял у себя молодую пару. Он опасается, что выплаты не покроют расходы на отопление верхнего этажа дома, где проживают двое его гостей.Британский министр по делам беженцев Ричард Харрингтон в прошлом месяце призвал правительство удвоить ежемесячные выплаты до 700 фунтов стерлингов для борьбы с инфляцией. Тем не менее Казначейство еще не объявило о каких-либо планах по улучшению поддержки.Читатели британского таблоида предположили, что из-за ситуации с ценами многим придется отказаться от помощи украинцам."Интересно, сколько людей, которые впустили беженцев в свои дома, теперь сожалеют об этом и хотят, чтобы их выгнали по причинам, не связанным с финансовыми проблемами? Если они не могут найти других желающих их приютить, им нужно вернуться на Украину. Они не имеют права на муниципальные дома, которые британские семьи ждали годами", — написал один из комментаторов."Им просто придется вернуться. У нас достаточно людей, ожидающих муниципальных домов", — отметил третий."Они должны отправиться в ЕС, мы достаточно им помогли", — заявил еще один пользователь."Они могут претендовать на пособие, а также начать работать. Почему бы им попросту не внести свой вклад там, где они живут?"— задался вопросом другой комментатор.На фоне российской военной спецоперации британские власти облегчили визовый режим для украинцев и к середине марта выдали 5,5 тысячи виз, которые действуют три года и позволяют жить, работать, учиться и иметь доступ к государственным фондам.

https://ria.ru/20220905/bezhentsy-1814672358.html

https://ria.ru/20220904/bezhentsy-1814356329.html

https://ria.ru/20220907/gaz-1815158116.html

https://ria.ru/20220822/shvetsiya-1811422476.html

украина

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, великобритания, евросоюз, оон