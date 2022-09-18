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В Белграде во время протестов против гей-парада пострадали 13 полицейских - РИА Новости, 18.09.2022
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В Белграде во время протестов против гей-парада пострадали 13 полицейских
В Белграде во время протестов против гей-парада пострадали 13 полицейских - РИА Новости, 18.09.2022
В Белграде во время протестов против гей-парада пострадали 13 полицейских
В Белграде на акциях протеста против гей-парада в рамках EuroPride 2022 задержали 87 человек, 13 сотрудников полиции получили легкие травмы, заявил глава МВД... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:40
2022-09-18T16:40
в мире
александр вулин
патриарх сербский порфирий
белград (город)
европарламент
евросоюз
сербская православная церковь
сша
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БЕЛГРАД, 18 сен — РИА Новости. В Белграде на акциях протеста против гей-парада в рамках EuroPride 2022 задержали 87 человек, 13 сотрудников полиции получили легкие травмы, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.Накануне усиленные кордоны полиции перекрыли улицы вокруг скупщины (парламента. — Прим. ред.) для движения транспорта, были установлены защитные ограждения. Участники EuroPride собрались около 16:00 (17:00 мск) у входа в Конституционный суд и устроили танцы с музыкой на улице, среди них были несколько албанцев, которые выкрикивали приветствия самопровозглашенной Республике Косово. В течение всего шествия их сопровождали тяжело экипированные полицейские в касках со щитами и жандармерия. Сообщается, что среди манифестантов были замечены посол США Кристофер Хилл и представитель Европарламента Владимир Билчик.Противники проведения EuroPride собирались группами у нескольких кордонов полиции, где вступали в перепалки с силовиками. Среди них были традиционалисты-патриоты с национальными флагами, иконами и православной символикой, а также мужчины в спортивных костюмах, натянутых на голову капюшонах и с закрытыми защитными масками лицами. Как уточнил министр, всего для обеспечения порядка задействовали шесть тысяч сотрудников полиции.Ранее организаторы и сторонники проведения гей-парада собрали 27 тысяч подписей под петицией к властям с просьбой разрешить шествие, открытое письмо с таким же призывом подписали 22 дипломатических представительства западных стран в Белграде.В сербской столице 11 сентября, а ранее 28 и 14 августа состоялись массовые шествия в защиту традиционных ценностей и семьи. Так, неделю назад до 30 тысяч граждан с флагами Сербии и России, иконами и патриотической символикой, крестами и хоругвями прошли от здания патриархии Сербской православной церкви до крупнейшего храма Святого Саввы. Патриарх Сербский Порфирий заявил после молебна, что православные верующие не навязывают никому своих ценностей, но не позволят навязывать себе чуждую пропаганду ЛГБТ.
https://ria.ru/20220910/serbiya-1815831599.html
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в мире, александр вулин, патриарх сербский порфирий, белград (город), европарламент, евросоюз, сербская православная церковь, сша, сербия
В мире, Александр Вулин, Патриарх Сербский Порфирий, Белград (город), Европарламент, Евросоюз, Сербская православная церковь, США, Сербия
14:40 18.09.2022 (обновлено: 16:40 18.09.2022)
 
В Белграде во время протестов против гей-парада пострадали 13 полицейских

Глава МВД Сербии Вулин: на протестах против гей-парада в Белграде пострадали 13 силовиков

© РИА Новости / Олег ИвановСотрудники полиции на улицах Белграда
Сотрудники полиции на улицах Белграда - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Олег Иванов
Сотрудники полиции на улицах Белграда. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 сен — РИА Новости. В Белграде на акциях протеста против гей-парада в рамках EuroPride 2022 задержали 87 человек, 13 сотрудников полиции получили легкие травмы, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.
Накануне усиленные кордоны полиции перекрыли улицы вокруг скупщины (парламента. — Прим. ред.) для движения транспорта, были установлены защитные ограждения. Участники EuroPride собрались около 16:00 (17:00 мск) у входа в Конституционный суд и устроили танцы с музыкой на улице, среди них были несколько албанцев, которые выкрикивали приветствия самопровозглашенной Республике Косово. В течение всего шествия их сопровождали тяжело экипированные полицейские в касках со щитами и жандармерия. Сообщается, что среди манифестантов были замечены посол США Кристофер Хилл и представитель Европарламента Владимир Билчик.
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
10 сентября, 11:27
Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде
Противники проведения EuroPride собирались группами у нескольких кордонов полиции, где вступали в перепалки с силовиками. Среди них были традиционалисты-патриоты с национальными флагами, иконами и православной символикой, а также мужчины в спортивных костюмах, натянутых на голову капюшонах и с закрытыми защитными масками лицами.

"Ни один гражданин не пострадал, 13 полицейских получили легкие травмы. Задержаны 87 человек, против 11 возбуждены уголовные дела, в отношении остальных — административные. <...> Решение о том, что шествий не будет, мы провели в дело, они (участники гей-фестиваля. — Прим. ред.) прошли точно 150 метров от Конституционного суда до парка Ташмайдан", — цитирует Вулина ведомство.

Как уточнил министр, всего для обеспечения порядка задействовали шесть тысяч сотрудников полиции.
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Ранее организаторы и сторонники проведения гей-парада собрали 27 тысяч подписей под петицией к властям с просьбой разрешить шествие, открытое письмо с таким же призывом подписали 22 дипломатических представительства западных стран в Белграде.
В сербской столице 11 сентября, а ранее 28 и 14 августа состоялись массовые шествия в защиту традиционных ценностей и семьи. Так, неделю назад до 30 тысяч граждан с флагами Сербии и России, иконами и патриотической символикой, крестами и хоругвями прошли от здания патриархии Сербской православной церкви до крупнейшего храма Святого Саввы. Патриарх Сербский Порфирий заявил после молебна, что православные верующие не навязывают никому своих ценностей, но не позволят навязывать себе чуждую пропаганду ЛГБТ.
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В миреАлександр ВулинПатриарх Сербский ПорфирийБелград (город)ЕвропарламентЕвросоюзСербская православная церковьСШАСербия
 
 
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