10:15 18.09.2022 (обновлено: 10:41 18.09.2022)
Делегация НАСА прибыла на Байконур
"Роскосмос" сообщил о прибытии делегации НАСА на Байконур
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкУстановка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" "К. Э. Циолковский" на стартовый стол на космодроме "Байконур"
Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" "К. Э. Циолковский" на стартовый стол на космодроме "Байконур"
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Делегация НАСА прибыла на космодром Байконур перед первым за полтора года полетом американского астронавта на российском корабле, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса".
"Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрестному полёту на корабле "Союз" - это представители НАСА и родственники астронавта Фрэнка Рубио", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 18 сентября участники делегации присутствовали на вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс.
Первый старт в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов состоится 21 сентября. Ракета "Союз-2.1а" запустит к Международной космической станции корабль "Союз МС-22", в экипаж которого вошли российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.
Третьего октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon. На нем на МКС отправятся астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.
Через несколько дней после стыковки "Союза МС-22" со станцией на Землю вернется экипаж предыдущего корабля "Союз МС-21" - трое россиян Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, работающие на МКС с 18 марта 2022 года.
Предыдущий раз полет американца на "Союзе" состоялся 9 апреля 2021 года. Тогда в состав экипажа "Союза МС-18" вошёл астронавт НАСА Марк Ванде Хай.