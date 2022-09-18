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Делегация НАСА прибыла на Байконур - РИА Новости, 18.09.2022
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Делегация НАСА прибыла на Байконур
Делегация НАСА прибыла на Байконур - РИА Новости, 18.09.2022
Делегация НАСА прибыла на Байконур
Делегация НАСА прибыла на космодром Байконур перед первым за полтора года полетом американского астронавта на российском корабле, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T10:15
2022-09-18T10:41
космос - риа наука
байконур (город)
сша
роскосмос
наса
международная космическая станция (мкс)
анна кикина
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Делегация НАСА прибыла на космодром Байконур перед первым за полтора года полетом американского астронавта на российском корабле, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса"."Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрестному полёту на корабле "Союз" - это представители НАСА и родственники астронавта Фрэнка Рубио", - говорится в сообщении.Уточняется, что 18 сентября участники делегации присутствовали на вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс.Первый старт в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов состоится 21 сентября. Ракета "Союз-2.1а" запустит к Международной космической станции корабль "Союз МС-22", в экипаж которого вошли российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.Третьего октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon. На нем на МКС отправятся астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.Через несколько дней после стыковки "Союза МС-22" со станцией на Землю вернется экипаж предыдущего корабля "Союз МС-21" - трое россиян Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, работающие на МКС с 18 марта 2022 года.Предыдущий раз полет американца на "Союзе" состоялся 9 апреля 2021 года. Тогда в состав экипажа "Союза МС-18" вошёл астронавт НАСА Марк Ванде Хай.
https://ria.ru/20220722/kosmos-1804276498.html
https://ria.ru/20220904/mks-1814313985.html
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космос - риа наука, байконур (город), сша, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), анна кикина, коити ваката, dragon spacex
Космос - РИА Наука, Байконур (город), США, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС), Анна Кикина, Коити Ваката, Dragon SpaceX
10:15 18.09.2022 (обновлено: 10:41 18.09.2022)
 
Делегация НАСА прибыла на Байконур

"Роскосмос" сообщил о прибытии делегации НАСА на Байконур

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкУстановка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" "К. Э. Циолковский" на стартовый стол на космодроме "Байконур"
Установка ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-22 К. Э. Циолковский на стартовый стол на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" "К. Э. Циолковский" на стартовый стол на космодроме "Байконур"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Делегация НАСА прибыла на космодром Байконур перед первым за полтора года полетом американского астронавта на российском корабле, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса".
"Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрестному полёту на корабле "Союз" - это представители НАСА и родственники астронавта Фрэнка Рубио", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 18 сентября участники делегации присутствовали на вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс.
Первый старт в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов состоится 21 сентября. Ракета "Союз-2.1а" запустит к Международной космической станции корабль "Союз МС-22", в экипаж которого вошли российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.
Третьего октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon. На нем на МКС отправятся астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.
Через несколько дней после стыковки "Союза МС-22" со станцией на Землю вернется экипаж предыдущего корабля "Союз МС-21" - трое россиян Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, работающие на МКС с 18 марта 2022 года.
Предыдущий раз полет американца на "Союзе" состоялся 9 апреля 2021 года. Тогда в состав экипажа "Союза МС-18" вошёл астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

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