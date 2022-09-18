https://ria.ru/20220918/baykonur-1817634210.html

Делегация НАСА прибыла на Байконур

Делегация НАСА прибыла на Байконур - РИА Новости, 18.09.2022

Делегация НАСА прибыла на Байконур

Делегация НАСА прибыла на космодром Байконур перед первым за полтора года полетом американского астронавта на российском корабле, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T10:15

2022-09-18T10:15

2022-09-18T10:41

космос - риа наука

байконур (город)

сша

роскосмос

наса

международная космическая станция (мкс)

анна кикина

коити ваката

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817644589_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_8ceb38ed45b4cecba69df88418d8abac.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Делегация НАСА прибыла на космодром Байконур перед первым за полтора года полетом американского астронавта на российском корабле, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса"."Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрестному полёту на корабле "Союз" - это представители НАСА и родственники астронавта Фрэнка Рубио", - говорится в сообщении.Уточняется, что 18 сентября участники делегации присутствовали на вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс.Первый старт в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов состоится 21 сентября. Ракета "Союз-2.1а" запустит к Международной космической станции корабль "Союз МС-22", в экипаж которого вошли российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.Третьего октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon. На нем на МКС отправятся астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.Через несколько дней после стыковки "Союза МС-22" со станцией на Землю вернется экипаж предыдущего корабля "Союз МС-21" - трое россиян Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, работающие на МКС с 18 марта 2022 года.Предыдущий раз полет американца на "Союзе" состоялся 9 апреля 2021 года. Тогда в состав экипажа "Союза МС-18" вошёл астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

https://ria.ru/20220722/kosmos-1804276498.html

https://ria.ru/20220904/mks-1814313985.html

https://ria.ru/20220120/kosmonavty-1768670087.html

байконур (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), сша, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), анна кикина, коити ваката, dragon spacex