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Армения рассчитывает на санкции США против Азербайджана, заявил парламент - РИА Новости, 18.09.2022
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Армения рассчитывает на санкции США против Азербайджана, заявил парламент
Армения рассчитывает на санкции США против Азербайджана, заявил парламент - РИА Новости, 18.09.2022
Армения рассчитывает на санкции США против Азербайджана, заявил парламент
Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил надежду, что США введет санкции против Азербайджана, чтобы остановить "экспансионистские посягательства" Баку. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:15
2022-09-18T13:15
в мире
нэнси пелоси
григорий карасин
владимир путин
армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил надежду, что США введет санкции против Азербайджана, чтобы остановить "экспансионистские посягательства" Баку."Любое содействие США имеет жизненно важное значение для армянской государственности. Думаем, что четкие санкции могут стать еще одним рычагом для прекращения экспансионистских посягательств Азербайджана и авторитарную войну против демократии", - сказал Симонян в ходе брифинга с главой Палаты представителей США Нэнси Пелоси."Мы обсудили агрессию Азербайджана против суверенной территории Армении 13 сентября. Я сообщил, что азербайджанские вооруженные силы подвергли жестоким бомбардировкам не только пограничные позиции Армении, но и многие населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры, в результате чего есть жертвы", - добавил Симонян.Он добавил, что военно-политическое руководство Азербайджана пользуется тем, что внимание международного сообщества приковано к Украине.Он выразил признательность США за заключением хрупкого соглашения о прекращении огня и благодарность американским властям и конгрессменам, за адресную оценку военных действий Азербайджана.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220918/armeniya-1817646769.html
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в мире, нэнси пелоси, григорий карасин, владимир путин, армения, азербайджан, сша, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Нэнси Пелоси, Григорий Карасин, Владимир Путин, Армения, Азербайджан, США, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
13:15 18.09.2022
 
Армения рассчитывает на санкции США против Азербайджана, заявил парламент

Спикер парламента Армении выразил надежду на введение США санкций против Азербайджана

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкВизит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Армению
Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Армению - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Армению. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил надежду, что США введет санкции против Азербайджана, чтобы остановить "экспансионистские посягательства" Баку.
"Любое содействие США имеет жизненно важное значение для армянской государственности. Думаем, что четкие санкции могут стать еще одним рычагом для прекращения экспансионистских посягательств Азербайджана и авторитарную войну против демократии", - сказал Симонян в ходе брифинга с главой Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
"Мы обсудили агрессию Азербайджана против суверенной территории Армении 13 сентября. Я сообщил, что азербайджанские вооруженные силы подвергли жестоким бомбардировкам не только пограничные позиции Армении, но и многие населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры, в результате чего есть жертвы", - добавил Симонян.
Он добавил, что военно-политическое руководство Азербайджана пользуется тем, что внимание международного сообщества приковано к Украине.
Он выразил признательность США за заключением хрупкого соглашения о прекращении огня и благодарность американским властям и конгрессменам, за адресную оценку военных действий Азербайджана.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

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В миреНэнси ПелосиГригорий КарасинВладимир ПутинАрменияАзербайджанСШАОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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