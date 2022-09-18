https://ria.ru/20220918/armeniya-1817645467.html
США хотят содействовать безопасности Армении, заявила Пелоси
США хотят содействовать безопасности Армении, заявила Пелоси - РИА Новости, 18.09.2022
США хотят содействовать безопасности Армении, заявила Пелоси
США обеспокоены безопасностью Армении и хотят содействовать в этом вопросе, заявила в ходе брифинга в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси,... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:51
2022-09-18T11:51
2022-09-18T12:23
в мире
сша
армения
нэнси пелоси
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. США обеспокоены безопасностью Армении и хотят содействовать в этом вопросе, заявила в ходе брифинга в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, отвечая на вопрос, ожидают ли США выхода Армении из ОДКБ и зоны влияния России и готовы ли гарантировать безопасность страны в этом случае."Демократия, суверенитет и территориальная целостность Армении для нас очень важны. Мы здесь, чтобы оказать наше практическое содействие, выбор за Арменией. Мы здесь, чтобы выразить нашу готовность", - сказала Пелоси.По словам американского конгрессмена Френка Палоне, "в США знают об участии Армении в организации безопасности с Россией, и не хотим ничего сказать об этом, но США обеспокоены безопасностью Армении и хотят содействовать Армении в этом вопросе".
https://ria.ru/20220918/armeniya-1817646769.html
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РИА Новости
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в мире, сша, армения, нэнси пелоси, россия, одкб
В мире, США, Армения, Нэнси Пелоси, Россия, ОДКБ
11:51 18.09.2022 (обновлено: 12:23 18.09.2022)
США хотят содействовать безопасности Армении, заявила Пелоси
Пелоси заявила, что США обеспокоены безопасностью Армении и готовы содействовать
ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. США обеспокоены безопасностью Армении и хотят содействовать в этом вопросе, заявила в ходе брифинга в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, отвечая на вопрос, ожидают ли США выхода Армении из ОДКБ и зоны влияния России и готовы ли гарантировать безопасность страны в этом случае.
"Демократия, суверенитет и территориальная целостность Армении для нас очень важны. Мы здесь, чтобы оказать наше практическое содействие, выбор за Арменией. Мы здесь, чтобы выразить нашу готовность", - сказала Пелоси.
По словам американского конгрессмена Френка Палоне, "в США знают об участии Армении в организации безопасности с Россией, и не хотим ничего сказать об этом, но США обеспокоены безопасностью Армении и хотят содействовать Армении в этом вопросе".