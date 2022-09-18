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США хотят содействовать безопасности Армении, заявила Пелоси - РИА Новости, 18.09.2022
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США хотят содействовать безопасности Армении, заявила Пелоси
США хотят содействовать безопасности Армении, заявила Пелоси - РИА Новости, 18.09.2022
США хотят содействовать безопасности Армении, заявила Пелоси
США обеспокоены безопасностью Армении и хотят содействовать в этом вопросе, заявила в ходе брифинга в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси,... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:51
2022-09-18T12:23
в мире
сша
армения
нэнси пелоси
россия
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. США обеспокоены безопасностью Армении и хотят содействовать в этом вопросе, заявила в ходе брифинга в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, отвечая на вопрос, ожидают ли США выхода Армении из ОДКБ и зоны влияния России и готовы ли гарантировать безопасность страны в этом случае."Демократия, суверенитет и территориальная целостность Армении для нас очень важны. Мы здесь, чтобы оказать наше практическое содействие, выбор за Арменией. Мы здесь, чтобы выразить нашу готовность", - сказала Пелоси.По словам американского конгрессмена Френка Палоне, "в США знают об участии Армении в организации безопасности с Россией, и не хотим ничего сказать об этом, но США обеспокоены безопасностью Армении и хотят содействовать Армении в этом вопросе".
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в мире, сша, армения, нэнси пелоси, россия, одкб
В мире, США, Армения, Нэнси Пелоси, Россия, ОДКБ
11:51 18.09.2022 (обновлено: 12:23 18.09.2022)
 
США хотят содействовать безопасности Армении, заявила Пелоси

Пелоси заявила, что США обеспокоены безопасностью Армении и готовы содействовать

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на совместном брифинге по итогам встречи в Ереване
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на совместном брифинге по итогам встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. США обеспокоены безопасностью Армении и хотят содействовать в этом вопросе, заявила в ходе брифинга в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, отвечая на вопрос, ожидают ли США выхода Армении из ОДКБ и зоны влияния России и готовы ли гарантировать безопасность страны в этом случае.
"Демократия, суверенитет и территориальная целостность Армении для нас очень важны. Мы здесь, чтобы оказать наше практическое содействие, выбор за Арменией. Мы здесь, чтобы выразить нашу готовность", - сказала Пелоси.
По словам американского конгрессмена Френка Палоне, "в США знают об участии Армении в организации безопасности с Россией, и не хотим ничего сказать об этом, но США обеспокоены безопасностью Армении и хотят содействовать Армении в этом вопросе".

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В миреСШААрменияНэнси ПелосиРоссияОДКБ
 
 
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