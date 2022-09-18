https://ria.ru/20220918/armeniya-1817645467.html

США хотят содействовать безопасности Армении, заявила Пелоси

США хотят содействовать безопасности Армении, заявила Пелоси - РИА Новости, 18.09.2022

США хотят содействовать безопасности Армении, заявила Пелоси

США обеспокоены безопасностью Армении и хотят содействовать в этом вопросе, заявила в ходе брифинга в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси,... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T11:51

2022-09-18T11:51

2022-09-18T12:23

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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. США обеспокоены безопасностью Армении и хотят содействовать в этом вопросе, заявила в ходе брифинга в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, отвечая на вопрос, ожидают ли США выхода Армении из ОДКБ и зоны влияния России и готовы ли гарантировать безопасность страны в этом случае."Демократия, суверенитет и территориальная целостность Армении для нас очень важны. Мы здесь, чтобы оказать наше практическое содействие, выбор за Арменией. Мы здесь, чтобы выразить нашу готовность", - сказала Пелоси.По словам американского конгрессмена Френка Палоне, "в США знают об участии Армении в организации безопасности с Россией, и не хотим ничего сказать об этом, но США обеспокоены безопасностью Армении и хотят содействовать Армении в этом вопросе".

https://ria.ru/20220918/armeniya-1817646769.html

сша

армения

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, армения, нэнси пелоси, россия, одкб