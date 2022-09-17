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Раненый в Донецке журналист TeleSUR рассказал о своем состоянии - РИА Новости, 17.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/zhurnalist-1817610247.html
Раненый в Донецке журналист TeleSUR рассказал о своем состоянии
Раненый в Донецке журналист TeleSUR рассказал о своем состоянии - РИА Новости, 17.09.2022
Раненый в Донецке журналист TeleSUR рассказал о своем состоянии
Журналист венесуэльской телекомпании TeleSUR Алехандро Кирк рассказал, как получил ранение во время украинского обстрела центра Донецка - ему предстоит... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T23:25
2022-09-17T23:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донбасс
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МЕХИКО, 17 сен - РИА Новости. Журналист венесуэльской телекомпании TeleSUR Алехандро Кирк рассказал, как получил ранение во время украинского обстрела центра Донецка - ему предстоит операция, но жизнь вне опасности."Во время съемки (горящего после обстрела автомобиля) произошел второй взрыв, и я почувствовал толчок в плечо, а потом - разбитое стекло очков. В плече оказался осколок шрапнели, он повредил кость, но не жизненно-важные органы. Глаз спасли солнцезащитные очки", - рассказал спецкор TeleSUR в Донбассе, журналист и документалист Алехандро Кирк в своем блоге в Twitter.По словам Кирка, ему предстоит операция, чтобы достать осколок из плеча и короткая госпитализация в местной государственной больнице.Ранее глава телеканала Патрисия Вильегас сообщила, что находится на связи с раненым коллегой и повторила призывы международных организаций уважать работу СМИ и гарантировать их безопасность.
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в мире, донецк (днр), донбасс, венесуэла
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донбасс, Венесуэла
23:25 17.09.2022
 
Раненый в Донецке журналист TeleSUR рассказал о своем состоянии

Раненый в Донецке журналист венесуэльской TeleSUR рассказал о своем состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПоказания на мониторе во время операции в больнице
Показания на мониторе во время операции в больнице - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Показания на мониторе во время операции в больнице. Архивное фото
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МЕХИКО, 17 сен - РИА Новости. Журналист венесуэльской телекомпании TeleSUR Алехандро Кирк рассказал, как получил ранение во время украинского обстрела центра Донецка - ему предстоит операция, но жизнь вне опасности.
"Во время съемки (горящего после обстрела автомобиля) произошел второй взрыв, и я почувствовал толчок в плечо, а потом - разбитое стекло очков. В плече оказался осколок шрапнели, он повредил кость, но не жизненно-важные органы. Глаз спасли солнцезащитные очки", - рассказал спецкор TeleSUR в Донбассе, журналист и документалист Алехандро Кирк в своем блоге в Twitter.
По словам Кирка, ему предстоит операция, чтобы достать осколок из плеча и короткая госпитализация в местной государственной больнице.
Ранее глава телеканала Патрисия Вильегас сообщила, что находится на связи с раненым коллегой и повторила призывы международных организаций уважать работу СМИ и гарантировать их безопасность.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ДонбассВенесуэла
 
 
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