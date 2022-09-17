https://ria.ru/20220917/zhurnalist-1817610247.html

Раненый в Донецке журналист TeleSUR рассказал о своем состоянии

Раненый в Донецке журналист TeleSUR рассказал о своем состоянии - РИА Новости, 17.09.2022

Раненый в Донецке журналист TeleSUR рассказал о своем состоянии

Журналист венесуэльской телекомпании TeleSUR Алехандро Кирк рассказал, как получил ранение во время украинского обстрела центра Донецка - ему предстоит... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T23:25

2022-09-17T23:25

2022-09-17T23:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донбасс

венесуэла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735813407_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_73a1987cd626a01c41f261e838a55bd4.jpg

МЕХИКО, 17 сен - РИА Новости. Журналист венесуэльской телекомпании TeleSUR Алехандро Кирк рассказал, как получил ранение во время украинского обстрела центра Донецка - ему предстоит операция, но жизнь вне опасности."Во время съемки (горящего после обстрела автомобиля) произошел второй взрыв, и я почувствовал толчок в плечо, а потом - разбитое стекло очков. В плече оказался осколок шрапнели, он повредил кость, но не жизненно-важные органы. Глаз спасли солнцезащитные очки", - рассказал спецкор TeleSUR в Донбассе, журналист и документалист Алехандро Кирк в своем блоге в Twitter.По словам Кирка, ему предстоит операция, чтобы достать осколок из плеча и короткая госпитализация в местной государственной больнице.Ранее глава телеканала Патрисия Вильегас сообщила, что находится на связи с раненым коллегой и повторила призывы международных организаций уважать работу СМИ и гарантировать их безопасность.

https://ria.ru/20220917/fakty-1817610048.html

донецк (днр)

донбасс

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), донбасс, венесуэла