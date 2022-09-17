https://ria.ru/20220917/zerno-1817542111.html

В Африку отправилось третье зафрахтованное ООН судно с украинским зерном

В Африку отправилось третье зафрахтованное ООН судно с украинским зерном - РИА Новости, 17.09.2022

В Африку отправилось третье зафрахтованное ООН судно с украинским зерном

Балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из Черноморского порта с украинским продовольствием на борту в 30... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T15:24

2022-09-17T15:24

2022-09-17T15:24

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из Черноморского порта с украинским продовольствием на борту в 30 тысяч тонн и направляется в Эфиопию, сообщил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук."Сегодня в рамках "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышло очередное судно с продовольствием. Балкер "IKARIA ANGEL", зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, под флагом Панамы, с 30 тысячами тонн пшеницы, отправился утром из порта Черноморска. Он направляется в порт в Джибути, через который поступают гуманитарные грузы в африканские регионы", – сообщил Братчук в своем Telegram-канале.По информации мининфраструктуры, Украина в партнерстве с ООН всего отправила три судна с более 90 тысячами тонн пшеницы для жителей Эфиопии и Йемена."В планах - экспорт еще 190 тысяч тонн, которые сейчас закупают партнеры из ООН. Кроме IKARIA ANGEL, сегодня из украинских портов отправились еще девять судов", - уточнили в ведомстве.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220916/zerno-1817417017.html

https://ria.ru/20220917/porty-1817503018.html

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