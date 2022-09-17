https://ria.ru/20220917/zaytsevo-1817524133.html

В районе Зайцево в ДНР уничтожили более 230 украинских военнослужащих

В районе Зайцево в ДНР уничтожили более 230 украинских военнослужащих - РИА Новости, 17.09.2022

В районе Зайцево в ДНР уничтожили более 230 украинских военнослужащих

Российские военные в районах Дружковка, Артёмовск и Зайцево в ДНР уничтожили более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины,... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T13:08

2022-09-17T13:08

2022-09-17T13:58

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские военные в районах Дружковка, Артёмовск и Зайцево в ДНР уничтожили более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковка и Артёмовск, 53-й механизированной бригады в районе Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220916/dnr-1817383239.html

зайцево

донецкая народная республика

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в мире, зайцево, донецкая народная республика