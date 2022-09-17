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В районе Зайцево в ДНР уничтожили более 230 украинских военнослужащих - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/zaytsevo-1817524133.html
В районе Зайцево в ДНР уничтожили более 230 украинских военнослужащих
В районе Зайцево в ДНР уничтожили более 230 украинских военнослужащих - РИА Новости, 17.09.2022
В районе Зайцево в ДНР уничтожили более 230 украинских военнослужащих
Российские военные в районах Дружковка, Артёмовск и Зайцево в ДНР уничтожили более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины,... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T13:08
2022-09-17T13:58
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские военные в районах Дружковка, Артёмовск и Зайцево в ДНР уничтожили более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковка и Артёмовск, 53-й механизированной бригады в районе Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220916/dnr-1817383239.html
зайцево
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в мире, зайцево, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика
13:08 17.09.2022 (обновлено: 13:58 17.09.2022)
 
В районе Зайцево в ДНР уничтожили более 230 украинских военнослужащих

МО России: в районе Зайцево в ДНР уничтожили более 230 украинских военнослужащих

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские военные в районах Дружковка, Артёмовск и Зайцево в ДНР уничтожили более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.
"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковка и Артёмовск, 53-й механизированной бригады в районе Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины", - говорится в документе.
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