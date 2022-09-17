https://ria.ru/20220917/yarovaya-1817603499.html

Ситуация в Яровой непростая, заявил Пушилин

Ситуация в Яровой непростая, заявил Пушилин - РИА Новости, 17.09.2022

Ситуация в Яровой непростая, заявил Пушилин

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация в Яровой непростая, украинские войска пока еще не выбиты оттуда. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T22:24

2022-09-17T22:24

2022-09-17T22:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

в мире

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация в Яровой непростая, украинские войска пока еще не выбиты оттуда.Ранее Пушилин сообщал, что серьезные боестолкновения имели место в восточной части Яровой, ситуация в районе населенного пункта была неоднозначная."Что касается Яровой, ситуация тоже непростая. Противник из Яровой пока еще на данный момент, на данный вечер не выбит", - отметил глава ДНР в видеообращении в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220917/proval-1817602365.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, в мире