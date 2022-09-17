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В Госдуме ответили на обвинения Госдепа в нарушениях во время выборов - РИА Новости, 17.09.2022
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В Госдуме ответили на обвинения Госдепа в нарушениях во время выборов
В Госдуме ответили на обвинения Госдепа в нарушениях во время выборов - РИА Новости, 17.09.2022
В Госдуме ответили на обвинения Госдепа в нарушениях во время выборов
Властям США пора озаботиться собственной избирательной системой, в которой игнорируется воля большинства, а не поучать Россию, заявил председатель комиссии... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:52
2022-09-17T14:52
в мире
сша
россия
госдума рф
государственный департамент сша
василий пискарев
нед прайс
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Властям США пора озаботиться собственной избирательной системой, в которой игнорируется воля большинства, а не поучать Россию, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс обвинил российские власти в нарушениях в ходе недавних региональных и муниципальных выборов."Нашу страну в очередной раз поучают те, у кого из года в год остро стоит вопрос о фальсификации собственных итогов выборов. Властям США давно пора озаботиться собственной избирательной системой, при которой игнорируется воля большинства, контроль и наблюдение за процедурами весьма условны, а голосование до сих пор в массовом порядке происходит по почте", - написал российский парламентарий в своем Telegram-канале.
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в мире, сша, россия, госдума рф, государственный департамент сша, василий пискарев, нед прайс
В мире, США, Россия, Госдума РФ, Государственный департамент США, Василий Пискарев, Нед Прайс
14:52 17.09.2022
 
В Госдуме ответили на обвинения Госдепа в нарушениях во время выборов

Депутат Госдумы Пискарев предложил США заняться своими выборами, а не поучать Россию

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Властям США пора озаботиться собственной избирательной системой, в которой игнорируется воля большинства, а не поучать Россию, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс обвинил российские власти в нарушениях в ходе недавних региональных и муниципальных выборов.
"Нашу страну в очередной раз поучают те, у кого из года в год остро стоит вопрос о фальсификации собственных итогов выборов. Властям США давно пора озаботиться собственной избирательной системой, при которой игнорируется воля большинства, контроль и наблюдение за процедурами весьма условны, а голосование до сих пор в массовом порядке происходит по почте", - написал российский парламентарий в своем Telegram-канале.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
Вчера, 05:32
Посольство России призвало США озаботиться собственными выборами
 
В миреСШАРоссияГосдума РФГосударственный департамент СШАВасилий ПискаревНед Прайс
 
 
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