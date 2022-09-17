https://ria.ru/20220917/vybory-1817537755.html

В Госдуме ответили на обвинения Госдепа в нарушениях во время выборов

В Госдуме ответили на обвинения Госдепа в нарушениях во время выборов - РИА Новости, 17.09.2022

В Госдуме ответили на обвинения Госдепа в нарушениях во время выборов

Властям США пора озаботиться собственной избирательной системой, в которой игнорируется воля большинства, а не поучать Россию, заявил председатель комиссии... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T14:52

2022-09-17T14:52

2022-09-17T14:52

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сша

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василий пискарев

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Властям США пора озаботиться собственной избирательной системой, в которой игнорируется воля большинства, а не поучать Россию, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс обвинил российские власти в нарушениях в ходе недавних региональных и муниципальных выборов."Нашу страну в очередной раз поучают те, у кого из года в год остро стоит вопрос о фальсификации собственных итогов выборов. Властям США давно пора озаботиться собственной избирательной системой, при которой игнорируется воля большинства, контроль и наблюдение за процедурами весьма условны, а голосование до сих пор в массовом порядке происходит по почте", - написал российский парламентарий в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, госдума рф, государственный департамент сша, василий пискарев, нед прайс