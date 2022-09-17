В Госдуме ответили на обвинения Госдепа в нарушениях во время выборов
Депутат Госдумы Пискарев предложил США заняться своими выборами, а не поучать Россию
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Властям США пора озаботиться собственной избирательной системой, в которой игнорируется воля большинства, а не поучать Россию, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс обвинил российские власти в нарушениях в ходе недавних региональных и муниципальных выборов.
"Нашу страну в очередной раз поучают те, у кого из года в год остро стоит вопрос о фальсификации собственных итогов выборов. Властям США давно пора озаботиться собственной избирательной системой, при которой игнорируется воля большинства, контроль и наблюдение за процедурами весьма условны, а голосование до сих пор в массовом порядке происходит по почте", - написал российский парламентарий в своем Telegram-канале.