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ВКС уничтожили более 50 националистов "Кракена" в Харьковской области
ВКС уничтожили более 50 националистов "Кракена" в Харьковской области - РИА Новости, 17.09.2022
ВКС уничтожили более 50 националистов "Кракена" в Харьковской области
ВКС России высокоточными ударами уничтожили более 50 националистов и свыше 10 единиц спецтехники в Харьковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T13:19
2022-09-17T13:19
2022-09-17T13:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
войска воздушно-космической обороны
харьковская область
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточными ударами уничтожили более 50 националистов и свыше 10 единиц спецтехники в Харьковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в районах Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области уничтожено более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, войска воздушно-космической обороны, харьковская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы РФ
ВКС уничтожили более 50 националистов "Кракена" в Харьковской области
Российские силы уничтожили более 50 националистов "Кракена" в Харьковской области