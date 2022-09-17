https://ria.ru/20220917/vks-1817525587.html

ВКС уничтожили более 50 националистов "Кракена" в Харьковской области

ВКС уничтожили более 50 националистов "Кракена" в Харьковской области - РИА Новости, 17.09.2022

ВКС уничтожили более 50 националистов "Кракена" в Харьковской области

ВКС России высокоточными ударами уничтожили более 50 националистов и свыше 10 единиц спецтехники в Харьковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T13:19

2022-09-17T13:19

2022-09-17T13:19

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

войска воздушно-космической обороны

харьковская область

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточными ударами уничтожили более 50 националистов и свыше 10 единиц спецтехники в Харьковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в районах Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области уничтожено более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сводке министерства.

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, войска воздушно-космической обороны, харьковская область, россия, вооруженные силы рф