https://ria.ru/20220917/ukraina-1817525749.html
Российские военные уничтожили четыре украинских склада с вооружением
Российские военные уничтожили четыре украинских склада с вооружением - РИА Новости, 17.09.2022
Российские военные уничтожили четыре украинских склада с вооружением
Четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены в ДНР, Харьковской и Запорожской областях в результате ударов российских... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T13:20
2022-09-17T13:20
2022-09-17T17:56
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов уничтожены в ДНР, Харьковской и Запорожской областях в результате ударов российских военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Пискуновка, Северск, Новоукраинка и Артемовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Золочев Харьковской области, Кирово Донецкой Народной Республики, Омельник и Веселянка Запорожской области", - отмечает МО РФ.
украина
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:20 17.09.2022 (обновлено: 17:56 17.09.2022)
Российские военные уничтожили четыре украинских склада с вооружением
Минобороны России: уничтоженно четыре склада с украинскими ракетами и вооружением