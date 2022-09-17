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Турция продолжит вывод российской сельскохозяйственной продукции на рынки - РИА Новости, 17.09.2022
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Турция продолжит вывод российской сельскохозяйственной продукции на рынки
Турция продолжит вывод российской сельскохозяйственной продукции на рынки - РИА Новости, 17.09.2022
Турция продолжит вывод российской сельскохозяйственной продукции на рынки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о договоренности Турции продолжить реализацию с Россией мер по выводу российской сельхозпродукции на мировые рынки. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:13
2022-09-17T17:13
экономика
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о договоренности Турции продолжить реализацию с Россией мер по выводу российской сельхозпродукции на мировые рынки.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает."Конечно, по всем видам продукции, поступающей как из России, так и из Украины - это может быть зерновая продукция, удобрения и т.д., мы обязательно ведем переговоры с каждой страной. Будь то МИД или соответствующие ведомства, мы предпринимаем соответствующие шаги, обсуждая их с коллегами. До сих пор, с тех пор как мы предприняли шаги с такими взаимными переговорами и консультациями, никаких таких серьезных проблем не произошло. На нашей встрече с господином Путиным здесь (в Самарканде) мы договорились продолжать этот процесс с той же осторожностью", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Самарканда.
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экономика, турция, россия, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган
17:13 17.09.2022
 
Турция продолжит вывод российской сельскохозяйственной продукции на рынки

Эрдоган: Турция продолжит вывод российской сельскохозяйственной продукции на рынки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКомбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик
Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик. Архивное фото
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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о договоренности Турции продолжить реализацию с Россией мер по выводу российской сельхозпродукции на мировые рынки.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
"Конечно, по всем видам продукции, поступающей как из России, так и из Украины - это может быть зерновая продукция, удобрения и т.д., мы обязательно ведем переговоры с каждой страной. Будь то МИД или соответствующие ведомства, мы предпринимаем соответствующие шаги, обсуждая их с коллегами. До сих пор, с тех пор как мы предприняли шаги с такими взаимными переговорами и консультациями, никаких таких серьезных проблем не произошло. На нашей встрече с господином Путиным здесь (в Самарканде) мы договорились продолжать этот процесс с той же осторожностью", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Самарканда.

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