https://ria.ru/20220917/turtsiya-1817558479.html

Турция продолжит вывод российской сельскохозяйственной продукции на рынки

Турция продолжит вывод российской сельскохозяйственной продукции на рынки - РИА Новости, 17.09.2022

Турция продолжит вывод российской сельскохозяйственной продукции на рынки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о договоренности Турции продолжить реализацию с Россией мер по выводу российской сельхозпродукции на мировые рынки. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:13

2022-09-17T17:13

2022-09-17T17:13

экономика

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о договоренности Турции продолжить реализацию с Россией мер по выводу российской сельхозпродукции на мировые рынки.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает."Конечно, по всем видам продукции, поступающей как из России, так и из Украины - это может быть зерновая продукция, удобрения и т.д., мы обязательно ведем переговоры с каждой страной. Будь то МИД или соответствующие ведомства, мы предпринимаем соответствующие шаги, обсуждая их с коллегами. До сих пор, с тех пор как мы предприняли шаги с такими взаимными переговорами и консультациями, никаких таких серьезных проблем не произошло. На нашей встрече с господином Путиным здесь (в Самарканде) мы договорились продолжать этот процесс с той же осторожностью", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Самарканда.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, реджеп тайип эрдоган