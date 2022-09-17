Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил о решении проблем по АЭС "Аккую" - РИА Новости, 17.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220917/turtsiya-1817557956.html
Эрдоган заявил о решении проблем по АЭС "Аккую"
Эрдоган заявил о решении проблем по АЭС "Аккую" - РИА Новости, 17.09.2022
Эрдоган заявил о решении проблем по АЭС "Аккую"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая компания договорилась с российской стороной по АЭС "Аккую", церемония открытия намечена на 2023 год. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:09
2022-09-17T17:09
экономика
турция
россия
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аккую нуклеар
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600646922_0:104:1348:862_1920x0_80_0_0_94032a82ee89fcf9f24bc60d47509386.jpg
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая компания договорилась с российской стороной по АЭС "Аккую", церемония открытия намечена на 2023 год.Турецкая компания IC Ictas, с которой проектная компания "Аккую Нуклеар" ранее аннулировала договор на строительство АЭС "Аккую", вновь получила контракт, сообщило ранее агентство Рейтер. В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую", закрыты, подписаны окончательные документы. Он выразил надежду, что первый блок АЭС "Аккую" будет запущен в срок - в 2023 году."Было достигнуто соглашение относительно "Аккую". С этим соглашением они (российская сторона) теперь договорились с турецкой компанией IC. Благодаря быстрому продолжению следующего процесса мы, надеюсь, сможем завершить строительство первого блока и торжественно открыть его в 2023 году", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Самарканда."Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.До недавнего времени в статусе основного подрядчика сооружения АЭС "Аккую" выступала основанная в мае 2019 года компания Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi - совместное российско-турецкое предприятие российского АО "Концерн Титан-2" и турецкой строительной компании IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. В июле 2019 года между проектной компанией АО "Аккую Нуклеар" и Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi был заключен договор на проектирование, поставку оборудования и строительство объектов АЭС "Аккую" (EPC-контракт). С этого времени основные строительные работы на площадке АЭС "Аккую" велись совместным предприятием.По информации "Росатома", во время исполнения EPC-контракта IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. допускала многочисленные нарушения, которые влияли на качество и сроки выполнения работ. В сложившихся условиях руководством проекта было принято решение о прекращении действия контракта с IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. Сообщалось, что после выхода ее из состава участников проекта "Аккую Нуклеар" заключила контракт с турецкой компанией TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM).
https://ria.ru/20220809/turtsiya-1808216422.html
https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789427271.html
https://ria.ru/20220916/turtsiya-1816721153.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600646922_70:0:1269:899_1920x0_80_0_0_248695732bdbdc40876e353b50c07e75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, россия, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аккую нуклеар, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Турция, Россия, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Аккую Нуклеар, Реджеп Тайип Эрдоган
17:09 17.09.2022
 
Эрдоган заявил о решении проблем по АЭС "Аккую"

Эрдоган заявил о решении проблем по АЭС "Аккую", открытие намечено на 2023 год

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в медиабанкСтроительство третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
Строительство третьего блока АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Sputnik / Туран Салджы
Перейти в медиабанк
Строительство третьего блока АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая компания договорилась с российской стороной по АЭС "Аккую", церемония открытия намечена на 2023 год.
Турецкая компания IC Ictas, с которой проектная компания "Аккую Нуклеар" ранее аннулировала договор на строительство АЭС "Аккую", вновь получила контракт, сообщило ранее агентство Рейтер. В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую", закрыты, подписаны окончательные документы. Он выразил надежду, что первый блок АЭС "Аккую" будет запущен в срок - в 2023 году.
"Было достигнуто соглашение относительно "Аккую". С этим соглашением они (российская сторона) теперь договорились с турецкой компанией IC. Благодаря быстрому продолжению следующего процесса мы, надеюсь, сможем завершить строительство первого блока и торжественно открыть его в 2023 году", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Самарканда.
"Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
До недавнего времени в статусе основного подрядчика сооружения АЭС "Аккую" выступала основанная в мае 2019 года компания Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi - совместное российско-турецкое предприятие российского АО "Концерн Титан-2" и турецкой строительной компании IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. В июле 2019 года между проектной компанией АО "Аккую Нуклеар" и Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi был заключен договор на проектирование, поставку оборудования и строительство объектов АЭС "Аккую" (EPC-контракт). С этого времени основные строительные работы на площадке АЭС "Аккую" велись совместным предприятием.
По информации "Росатома", во время исполнения EPC-контракта IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. допускала многочисленные нарушения, которые влияли на качество и сроки выполнения работ. В сложившихся условиях руководством проекта было принято решение о прекращении действия контракта с IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. Сообщалось, что после выхода ее из состава участников проекта "Аккую Нуклеар" заключила контракт с турецкой компанией TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM).

Читайте также:

 
ЭкономикаТурцияРоссияАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Аккую НуклеарРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала