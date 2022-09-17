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Философ назвал учение Циолковского о космосе религиозно-мистическим - РИА Новости, 17.09.2022
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Философ назвал учение Циолковского о космосе религиозно-мистическим
Философ назвал учение Циолковского о космосе религиозно-мистическим - РИА Новости, 17.09.2022
Философ назвал учение Циолковского о космосе религиозно-мистическим
"Космизм" Константина Циолковского, 165-летие которого отмечается в субботу, был скорее религиозно-мистическим, чем научным, и не случайно появился именно в... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:18
2022-09-17T12:18
россия
ссср
москва
константин циолковский
наука
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Космизм" Константина Циолковского, 165-летие которого отмечается в субботу, был скорее религиозно-мистическим, чем научным, и не случайно появился именно в России, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой истории русской философии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Маслин.Константин Циолковский – это русский философ и теоретик космонавтики. Именно его ис­сле­до­ва­ния впер­вые по­ка­за­ли воз­мож­ность дос­ти­же­ния кос­мических ско­ро­стей, осу­ще­ст­ви­мость полетов между планетами и ос­вое­ния космоса че­ло­ве­ком. Тру­ды Циолковского спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию ра­кет­ и кос­мической тех­ни­ки не только в СССР, но и за границей.Подлинный родоначальник русского космизма, рассказал РИА Новости Маслин – это Николай Федорович Федоров, основатель "философии общего дела", последователем которого был Циолковский."Что касается философии Циолковского, то она совсем не научная, а скорее религиозно-мистическая. То, что он стал в популярном сознании основателем космонавтики – это заслуга советских космонавтов, которые способствовали сначала тому, что в 1982 году вышел томик "Философии общего дела" Федорова. Они очень поддержали этот проект, хотя отношение к этому проекту было неоднозначным... В советское время космонавты были, как сейчас олигархи, влияние их было очень значительное: с издания "Философии общего дела" Федорова и началось изучение русского космизма", – добавил философ.Благодаря Достоевскому и Толстому, рассказал он, весть об этой оригинальной философской доктрине разнеслась сначала по Москве, а потом по всем городам и весям. "Дошла, видимо и до Циолковского: он был такой чудак, провинциальный учитель, которого никто не знал", – добавил философ.Суть "философии общего дела", по его мнению, выражает федоровская цитата: "жить надо не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со всеми и для всех". Из этого вытекает вытекает образ человека-представителя не просто народа, нации или государства, но всего человечества, которое должно оборвать границы земного притяжения и выйти в иные миры. "То, что в России появилась именно такая философия, неслучайно: русские всегда стремились к небу, стремились прервать это ограниченное земное существование. Отсюда и успехи в космосе, которые, к сожалению, сейчас не так уже успешно продвигаются. Но, безусловно, 1957 и 1961 годы – это две крупнейшие даты в истории освоения космоса: я в то время учился в школе, это было невиданное и неповторимое никогда и нигде больше всенародное ликование", – рассказывает глава кафедры истории русской философии.Ныне, по его мнению, этому соответствует философия экономического глобализма, но она отнюдь не способствует тому, чтобы человек был представителем всего человеческого рода – скорее, наоборот.Хотя заслуги Циолковского как теоретика космизма на научном фронте преувеличены, это фигура знаковая и символическая, и Циолковского, несомненно, знают во всем мире, заключил Маслин. "Именно запуск первого искусственного спутника Земли заставил американцев взглянуть на Россию как на державу, которую они себе даже не представляли - как на лидера в области космических исследований", – подытожил он.
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россия, ссср, москва, константин циолковский, наука, мгу имени м. в. ломоносова
Россия, СССР, Москва, Константин Циолковский, Наука, МГУ имени М. В. Ломоносова
12:18 17.09.2022
 
Философ назвал учение Циолковского о космосе религиозно-мистическим

Преподаватель МГУ Маслин назвал учение Циолковского о космосе религиозно-мистическим

© РИА НовостиРепродукция портрета Константина Циолковского работы неизвестного художника
Репродукция портрета Константина Циолковского работы неизвестного художника - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости
Репродукция портрета Константина Циолковского работы неизвестного художника. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Космизм" Константина Циолковского, 165-летие которого отмечается в субботу, был скорее религиозно-мистическим, чем научным, и не случайно появился именно в России, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой истории русской философии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Маслин.
Константин Циолковский – это русский философ и теоретик космонавтики. Именно его ис­сле­до­ва­ния впер­вые по­ка­за­ли воз­мож­ность дос­ти­же­ния кос­мических ско­ро­стей, осу­ще­ст­ви­мость полетов между планетами и ос­вое­ния космоса че­ло­ве­ком. Тру­ды Циолковского спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию ра­кет­ и кос­мической тех­ни­ки не только в СССР, но и за границей.
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Вчера, 06:15
Биография Константина Циолковского
Подлинный родоначальник русского космизма, рассказал РИА Новости Маслин – это Николай Федорович Федоров, основатель "философии общего дела", последователем которого был Циолковский.
"Что касается философии Циолковского, то она совсем не научная, а скорее религиозно-мистическая. То, что он стал в популярном сознании основателем космонавтики – это заслуга советских космонавтов, которые способствовали сначала тому, что в 1982 году вышел томик "Философии общего дела" Федорова. Они очень поддержали этот проект, хотя отношение к этому проекту было неоднозначным... В советское время космонавты были, как сейчас олигархи, влияние их было очень значительное: с издания "Философии общего дела" Федорова и началось изучение русского космизма", – добавил философ.
Благодаря Достоевскому и Толстому, рассказал он, весть об этой оригинальной философской доктрине разнеслась сначала по Москве, а потом по всем городам и весям. "Дошла, видимо и до Циолковского: он был такой чудак, провинциальный учитель, которого никто не знал", – добавил философ.
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Суть "философии общего дела", по его мнению, выражает федоровская цитата: "жить надо не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со всеми и для всех". Из этого вытекает вытекает образ человека-представителя не просто народа, нации или государства, но всего человечества, которое должно оборвать границы земного притяжения и выйти в иные миры. "То, что в России появилась именно такая философия, неслучайно: русские всегда стремились к небу, стремились прервать это ограниченное земное существование. Отсюда и успехи в космосе, которые, к сожалению, сейчас не так уже успешно продвигаются. Но, безусловно, 1957 и 1961 годы – это две крупнейшие даты в истории освоения космоса: я в то время учился в школе, это было невиданное и неповторимое никогда и нигде больше всенародное ликование", – рассказывает глава кафедры истории русской философии.
Ныне, по его мнению, этому соответствует философия экономического глобализма, но она отнюдь не способствует тому, чтобы человек был представителем всего человеческого рода – скорее, наоборот.
Хотя заслуги Циолковского как теоретика космизма на научном фронте преувеличены, это фигура знаковая и символическая, и Циолковского, несомненно, знают во всем мире, заключил Маслин. "Именно запуск первого искусственного спутника Земли заставил американцев взглянуть на Россию как на державу, которую они себе даже не представляли - как на лидера в области космических исследований", – подытожил он.
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