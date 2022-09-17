https://ria.ru/20220917/tsekh-1817525868.html

В Рязани откроется цех горячего оцинкования за 750 миллионов рублей

В Рязани откроется цех горячего оцинкования за 750 миллионов рублей - РИА Новости, 17.09.2022

В Рязани откроется цех горячего оцинкования за 750 миллионов рублей

Новый цех горячего оцинкования с объемом инвестиций в 750 миллионов рублей планируется построить в Рязани, временно исполняющий обязанности губернатора Павел... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T13:20

2022-09-17T13:20

2022-09-17T13:20

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РЯЗАНЬ, 17 сен – РИА Новости. Новый цех горячего оцинкования с объемом инвестиций в 750 миллионов рублей планируется построить в Рязани, временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков обсудил проект с ГК "Точинвест".Как сообщила пресс-служба правительства региона, Малков ознакомился с производственными мощностями завода "Русская кожа", этапами изготовления и ассортиментом продукции. Он осмотрел цех по производству кожи для автомобильной, авиационной и железнодорожной промышленности, цех по производству интерьеров салонов для автомобилей. В ходе визита производственной площадки ГК "ТОЧИНВЕСТ" врио главы региона показали процессы производства металлоконструкций для дорожной отрасли."Перспективы реализации инвестиционного проекта по строительству нового цеха горячего оцинкования Павел Малков обсудил в ходе совещания с председателем совета директором ГК "Точинвест" Александром Жукаевым. Предполагаемый объем инвестиций составит более 750 млн рублей, новое производство позволит обеспечить рабочими местами 125 человек", - отмечается сообщении.Уточняется, что в ходе встречи подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и управляющей компанией "ИНВЕСТ-ПАРК"."Действующие предприятия стабильно работают, расширяют номенклатуру продукции. Есть планы по существенному расширению мощностей. Планируется строительство нового цеха горячего оцинкованная. Новое производство – это рабочие места, дополнительные налоговые отчисления. Но самое главное – востребованная продукция, которая будет использоваться и в Рязанской области, и по всей стране", – цитирует слова Малкова его пресс-служба.

https://ria.ru/20220805/molokopererabotka-1807475970.html

https://ria.ru/20220607/tsekh-1793796269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

рязанская область, рязань, павел малков, экономика