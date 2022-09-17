https://ria.ru/20220917/tsekh-1817525868.html
В Рязани откроется цех горячего оцинкования за 750 миллионов рублей
В Рязани откроется цех горячего оцинкования за 750 миллионов рублей - РИА Новости, 17.09.2022
В Рязани откроется цех горячего оцинкования за 750 миллионов рублей
Новый цех горячего оцинкования с объемом инвестиций в 750 миллионов рублей планируется построить в Рязани, временно исполняющий обязанности губернатора Павел... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T13:20
2022-09-17T13:20
2022-09-17T13:20
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павел малков
экономика
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РЯЗАНЬ, 17 сен – РИА Новости. Новый цех горячего оцинкования с объемом инвестиций в 750 миллионов рублей планируется построить в Рязани, временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков обсудил проект с ГК "Точинвест".Как сообщила пресс-служба правительства региона, Малков ознакомился с производственными мощностями завода "Русская кожа", этапами изготовления и ассортиментом продукции. Он осмотрел цех по производству кожи для автомобильной, авиационной и железнодорожной промышленности, цех по производству интерьеров салонов для автомобилей. В ходе визита производственной площадки ГК "ТОЧИНВЕСТ" врио главы региона показали процессы производства металлоконструкций для дорожной отрасли."Перспективы реализации инвестиционного проекта по строительству нового цеха горячего оцинкования Павел Малков обсудил в ходе совещания с председателем совета директором ГК "Точинвест" Александром Жукаевым. Предполагаемый объем инвестиций составит более 750 млн рублей, новое производство позволит обеспечить рабочими местами 125 человек", - отмечается сообщении.Уточняется, что в ходе встречи подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и управляющей компанией "ИНВЕСТ-ПАРК"."Действующие предприятия стабильно работают, расширяют номенклатуру продукции. Есть планы по существенному расширению мощностей. Планируется строительство нового цеха горячего оцинкованная. Новое производство – это рабочие места, дополнительные налоговые отчисления. Но самое главное – востребованная продукция, которая будет использоваться и в Рязанской области, и по всей стране", – цитирует слова Малкова его пресс-служба.
https://ria.ru/20220805/molokopererabotka-1807475970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, рязань, павел малков, экономика
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Экономика
В Рязани откроется цех горячего оцинкования за 750 миллионов рублей
В Рязани постоят цех горячего оцинкования с объемом инвестиций в 750 миллионов рублей
РЯЗАНЬ, 17 сен – РИА Новости.
Новый цех горячего оцинкования с объемом инвестиций в 750 миллионов рублей планируется построить в Рязани, временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков обсудил
проект с ГК "Точинвест".
Как сообщила пресс-служба правительства региона, Малков ознакомился с производственными мощностями завода "Русская кожа", этапами изготовления и ассортиментом продукции. Он осмотрел цех по производству кожи для автомобильной, авиационной и железнодорожной промышленности, цех по производству интерьеров салонов для автомобилей. В ходе визита производственной площадки ГК "ТОЧИНВЕСТ" врио главы региона показали процессы производства металлоконструкций для дорожной отрасли.
"Перспективы реализации инвестиционного проекта по строительству нового цеха горячего оцинкования Павел Малков обсудил в ходе совещания с председателем совета директором ГК "Точинвест" Александром Жукаевым. Предполагаемый объем инвестиций составит более 750 млн рублей, новое производство позволит обеспечить рабочими местами 125 человек", - отмечается сообщении.
Уточняется, что в ходе встречи подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области
и управляющей компанией "ИНВЕСТ-ПАРК".
"Действующие предприятия стабильно работают, расширяют номенклатуру продукции. Есть планы по существенному расширению мощностей. Планируется строительство нового цеха горячего оцинкованная. Новое производство – это рабочие места, дополнительные налоговые отчисления. Но самое главное – востребованная продукция, которая будет использоваться и в Рязанской области, и по всей стране", – цитирует слова Малкова его пресс-служба.