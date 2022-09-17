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В Рязани откроется цех горячего оцинкования за 750 миллионов рублей - РИА Новости, 17.09.2022
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В Рязани откроется цех горячего оцинкования за 750 миллионов рублей
В Рязани откроется цех горячего оцинкования за 750 миллионов рублей - РИА Новости, 17.09.2022
В Рязани откроется цех горячего оцинкования за 750 миллионов рублей
Новый цех горячего оцинкования с объемом инвестиций в 750 миллионов рублей планируется построить в Рязани, временно исполняющий обязанности губернатора Павел... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T13:20
2022-09-17T13:20
рязанская область
рязанская область
рязань
павел малков
экономика
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РЯЗАНЬ, 17 сен – РИА Новости. Новый цех горячего оцинкования с объемом инвестиций в 750 миллионов рублей планируется построить в Рязани, временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков обсудил проект с ГК "Точинвест".Как сообщила пресс-служба правительства региона, Малков ознакомился с производственными мощностями завода "Русская кожа", этапами изготовления и ассортиментом продукции. Он осмотрел цех по производству кожи для автомобильной, авиационной и железнодорожной промышленности, цех по производству интерьеров салонов для автомобилей. В ходе визита производственной площадки ГК "ТОЧИНВЕСТ" врио главы региона показали процессы производства металлоконструкций для дорожной отрасли."Перспективы реализации инвестиционного проекта по строительству нового цеха горячего оцинкования Павел Малков обсудил в ходе совещания с председателем совета директором ГК "Точинвест" Александром Жукаевым. Предполагаемый объем инвестиций составит более 750 млн рублей, новое производство позволит обеспечить рабочими местами 125 человек", - отмечается сообщении.Уточняется, что в ходе встречи подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и управляющей компанией "ИНВЕСТ-ПАРК"."Действующие предприятия стабильно работают, расширяют номенклатуру продукции. Есть планы по существенному расширению мощностей. Планируется строительство нового цеха горячего оцинкованная. Новое производство – это рабочие места, дополнительные налоговые отчисления. Но самое главное – востребованная продукция, которая будет использоваться и в Рязанской области, и по всей стране", – цитирует слова Малкова его пресс-служба.
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рязанская область, рязань, павел малков, экономика
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Экономика
13:20 17.09.2022
 
В Рязани откроется цех горячего оцинкования за 750 миллионов рублей

В Рязани постоят цех горячего оцинкования с объемом инвестиций в 750 миллионов рублей

© Фото с сайта правительства Рязанской областиВрио Губернатора Рязанской области Павел Малков ознакомился с производственными мощностями завода "Русская кожа"
Врио Губернатора Рязанской области Павел Малков ознакомился с производственными мощностями завода Русская кожа
© Фото с сайта правительства Рязанской области
Врио Губернатора Рязанской области Павел Малков ознакомился с производственными мощностями завода "Русская кожа"
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 17 сен – РИА Новости. Новый цех горячего оцинкования с объемом инвестиций в 750 миллионов рублей планируется построить в Рязани, временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков обсудил проект с ГК "Точинвест".
Как сообщила пресс-служба правительства региона, Малков ознакомился с производственными мощностями завода "Русская кожа", этапами изготовления и ассортиментом продукции. Он осмотрел цех по производству кожи для автомобильной, авиационной и железнодорожной промышленности, цех по производству интерьеров салонов для автомобилей. В ходе визита производственной площадки ГК "ТОЧИНВЕСТ" врио главы региона показали процессы производства металлоконструкций для дорожной отрасли.
"Перспективы реализации инвестиционного проекта по строительству нового цеха горячего оцинкования Павел Малков обсудил в ходе совещания с председателем совета директором ГК "Точинвест" Александром Жукаевым. Предполагаемый объем инвестиций составит более 750 млн рублей, новое производство позволит обеспечить рабочими местами 125 человек", - отмечается сообщении.
Уточняется, что в ходе встречи подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и управляющей компанией "ИНВЕСТ-ПАРК".
"Действующие предприятия стабильно работают, расширяют номенклатуру продукции. Есть планы по существенному расширению мощностей. Планируется строительство нового цеха горячего оцинкованная. Новое производство – это рабочие места, дополнительные налоговые отчисления. Но самое главное – востребованная продукция, которая будет использоваться и в Рязанской области, и по всей стране", – цитирует слова Малкова его пресс-служба.

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