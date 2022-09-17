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ПВО уничтожила 25 ракет РСЗО "HIMARS" и "Ольха" у Херсона и Новой Каховки

ПВО уничтожила 25 ракет РСЗО "HIMARS" и "Ольха" у Херсона и Новой Каховки - РИА Новости, 17.09.2022

ПВО уничтожила 25 ракет РСЗО "HIMARS" и "Ольха" у Херсона и Новой Каховки

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, а также 25 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T13:07

2022-09-17T13:07

2022-09-17T17:56

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

новая каховка

херсон

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, а также 25 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Кодема Донецкой Народной Республики, Вербовое, Пологи Запорожской области, Нововоскресенское, Чкалово Херсонской области, Комсомольское Николаевской области. Кроме того, уничтожены в воздухе 25 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в районах Новой Каховки и Херсона", - говорится в сообщении.

украина

новая каховка

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, новая каховка, херсон, министерство обороны рф (минобороны рф)