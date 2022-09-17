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ПВО уничтожила 25 ракет РСЗО "HIMARS" и "Ольха" у Херсона и Новой Каховки - РИА Новости, 17.09.2022
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ПВО уничтожила 25 ракет РСЗО "HIMARS" и "Ольха" у Херсона и Новой Каховки
ПВО уничтожила 25 ракет РСЗО "HIMARS" и "Ольха" у Херсона и Новой Каховки - РИА Новости, 17.09.2022
ПВО уничтожила 25 ракет РСЗО "HIMARS" и "Ольха" у Херсона и Новой Каховки
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, а также 25 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T13:07
2022-09-17T17:56
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
новая каховка
херсон
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, а также 25 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Кодема Донецкой Народной Республики, Вербовое, Пологи Запорожской области, Нововоскресенское, Чкалово Херсонской области, Комсомольское Николаевской области. Кроме того, уничтожены в воздухе 25 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в районах Новой Каховки и Херсона", - говорится в сообщении.
украина
новая каховка
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безопасность, украина, новая каховка, херсон, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Новая Каховка, Херсон, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:07 17.09.2022 (обновлено: 17:56 17.09.2022)
 
ПВО уничтожила 25 ракет РСЗО "HIMARS" и "Ольха" у Херсона и Новой Каховки

Российская ПВО уничтожила 25 снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ольха" у Новой Каховки и Херсона

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях
Зенитный ракетный комплекс Бук Вооруженных сил РФ на боевых позициях - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, а также 25 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Кодема Донецкой Народной Республики, Вербовое, Пологи Запорожской области, Нововоскресенское, Чкалово Херсонской области, Комсомольское Николаевской области. Кроме того, уничтожены в воздухе 25 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в районах Новой Каховки и Херсона", - говорится в сообщении.
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