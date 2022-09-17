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Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске - РИА Новости, 17.09.2022
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Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске
Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске - РИА Новости, 17.09.2022
Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске
Следствие рассматривает несколько версий двойного убийства семейной пары, работавшей в военно-гражданской администрации Бердянска. Корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T11:18
2022-09-17T11:41
запорожская область
бердянск
происшествия
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БЕРДЯНСК, 17 сен - РИА Новости. Следствие рассматривает несколько версий двойного убийства семейной пары, работавшей в военно-гражданской администрации Бердянска. Корреспондент РИА Новости побывал на месте происшествия.Около 9 утра 16 сентября было были убиты Бойко Олег Вадимович, исполнявший обязанности первого заместителя мэра по вопросам инфраструктуры и ЖКХ, а также его жена Бойко Людмила Ивановна, бывшая председателем территориальной избирательной комиссии по вопросам референдума. По уточненной информации от органов следствия, погибшие скончались от выстрелов в голову, на месте обнаружено 6 гильз от патронов, предположительно, выпущенных из пистолета системы Макарова, рассказал сотрудник оперативной службы. Свидетели сообщают, что слышали глухие звуки выстрела; убийца, предположительно, пользовался глушителем.Следствие рассматривает как возможность атаки со стороны профессиональной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), так и заказное убийство, выполненное сторонником киевского режима из числа местных жителей.
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запорожская область
бердянск
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Кадры с места убийства заммэра по ЖКХ и его жены в Бердянске
Следствие рассматривает несколько версий двойного убийства семейной пары, работавшей в военно-гражданской администрации Бердянска. Корреспондент РИА Новости побывал на месте происшествия.
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запорожская область, бердянск, происшествия
Запорожская область, Бердянск, Происшествия
11:18 17.09.2022 (обновлено: 11:41 17.09.2022)
 
Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске

Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ и его жены в Бердянске

Читать ria.ru в
БЕРДЯНСК, 17 сен - РИА Новости. Следствие рассматривает несколько версий двойного убийства семейной пары, работавшей в военно-гражданской администрации Бердянска. Корреспондент РИА Новости побывал на месте происшествия.
Около 9 утра 16 сентября было были убиты Бойко Олег Вадимович, исполнявший обязанности первого заместителя мэра по вопросам инфраструктуры и ЖКХ, а также его жена Бойко Людмила Ивановна, бывшая председателем территориальной избирательной комиссии по вопросам референдума. По уточненной информации от органов следствия, погибшие скончались от выстрелов в голову, на месте обнаружено 6 гильз от патронов, предположительно, выпущенных из пистолета системы Макарова, рассказал сотрудник оперативной службы. Свидетели сообщают, что слышали глухие звуки выстрела; убийца, предположительно, пользовался глушителем.
Следствие рассматривает как возможность атаки со стороны профессиональной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), так и заказное убийство, выполненное сторонником киевского режима из числа местных жителей.

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