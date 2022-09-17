https://ria.ru/20220917/sledstvie-1817510557.html

Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске

Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске - РИА Новости, 17.09.2022

Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске

Следствие рассматривает несколько версий двойного убийства семейной пары, работавшей в военно-гражданской администрации Бердянска. Корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T11:18

2022-09-17T11:18

2022-09-17T11:41

запорожская область

бердянск

происшествия

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БЕРДЯНСК, 17 сен - РИА Новости. Следствие рассматривает несколько версий двойного убийства семейной пары, работавшей в военно-гражданской администрации Бердянска. Корреспондент РИА Новости побывал на месте происшествия.Около 9 утра 16 сентября было были убиты Бойко Олег Вадимович, исполнявший обязанности первого заместителя мэра по вопросам инфраструктуры и ЖКХ, а также его жена Бойко Людмила Ивановна, бывшая председателем территориальной избирательной комиссии по вопросам референдума. По уточненной информации от органов следствия, погибшие скончались от выстрелов в голову, на месте обнаружено 6 гильз от патронов, предположительно, выпущенных из пистолета системы Макарова, рассказал сотрудник оперативной службы. Свидетели сообщают, что слышали глухие звуки выстрела; убийца, предположительно, пользовался глушителем.Следствие рассматривает как возможность атаки со стороны профессиональной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), так и заказное убийство, выполненное сторонником киевского режима из числа местных жителей.

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бердянск

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Кадры с места убийства заммэра по ЖКХ и его жены в Бердянске Следствие рассматривает несколько версий двойного убийства семейной пары, работавшей в военно-гражданской администрации Бердянска. Корреспондент РИА Новости побывал на месте происшествия. 2022-09-17T11:18 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, бердянск, происшествия