https://ria.ru/20220917/sledstvie-1817510557.html
Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске
Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске - РИА Новости, 17.09.2022
Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске
Следствие рассматривает несколько версий двойного убийства семейной пары, работавшей в военно-гражданской администрации Бердянска. Корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T11:18
2022-09-17T11:18
2022-09-17T11:41
запорожская область
бердянск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817512564_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a04dcdac32659ccc9404ab3c119df6f6.jpg
БЕРДЯНСК, 17 сен - РИА Новости. Следствие рассматривает несколько версий двойного убийства семейной пары, работавшей в военно-гражданской администрации Бердянска. Корреспондент РИА Новости побывал на месте происшествия.Около 9 утра 16 сентября было были убиты Бойко Олег Вадимович, исполнявший обязанности первого заместителя мэра по вопросам инфраструктуры и ЖКХ, а также его жена Бойко Людмила Ивановна, бывшая председателем территориальной избирательной комиссии по вопросам референдума. По уточненной информации от органов следствия, погибшие скончались от выстрелов в голову, на месте обнаружено 6 гильз от патронов, предположительно, выпущенных из пистолета системы Макарова, рассказал сотрудник оперативной службы. Свидетели сообщают, что слышали глухие звуки выстрела; убийца, предположительно, пользовался глушителем.Следствие рассматривает как возможность атаки со стороны профессиональной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), так и заказное убийство, выполненное сторонником киевского режима из числа местных жителей.
https://ria.ru/20220916/delo-1817246136.html
запорожская область
бердянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817512564_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f27525b9e9dcbc4af6060ac79c7789e.jpg
Кадры с места убийства заммэра по ЖКХ и его жены в Бердянске
Следствие рассматривает несколько версий двойного убийства семейной пары, работавшей в военно-гражданской администрации Бердянска. Корреспондент РИА Новости побывал на месте происшествия.
2022-09-17T11:18
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, бердянск, происшествия
Запорожская область, Бердянск, Происшествия
11:18 17.09.2022 (обновлено: 11:41 17.09.2022)
Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске
Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ и его жены в Бердянске
БЕРДЯНСК, 17 сен - РИА Новости. Следствие рассматривает несколько версий двойного убийства семейной пары, работавшей в военно-гражданской администрации Бердянска. Корреспондент РИА Новости побывал на месте происшествия.
Около 9 утра 16 сентября было были убиты Бойко Олег Вадимович, исполнявший обязанности первого заместителя мэра по вопросам инфраструктуры и ЖКХ, а также его жена Бойко Людмила Ивановна, бывшая председателем территориальной избирательной комиссии по вопросам референдума. По уточненной информации от органов следствия, погибшие скончались от выстрелов в голову, на месте обнаружено 6 гильз от патронов, предположительно, выпущенных из пистолета системы Макарова, рассказал сотрудник оперативной службы. Свидетели сообщают, что слышали глухие звуки выстрела; убийца, предположительно, пользовался глушителем.
Следствие рассматривает как возможность атаки со стороны профессиональной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), так и заказное убийство, выполненное сторонником киевского режима из числа местных жителей.