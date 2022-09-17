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ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по провинции Дамаск - РИА Новости, 17.09.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220917/siriya-1817601197.html
ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по провинции Дамаск
ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по провинции Дамаск - РИА Новости, 17.09.2022
ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по провинции Дамаск
Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами по провинции Дамаск, сообщил заместитель руководителя российского РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T22:08
2022-09-17T23:54
война в сирии
в мире
дамаск (город)
сирия
голанские высоты
ввс израиля
f-16
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами по провинции Дамаск, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров."Семнадцатого сентября с 00:45 до 00:55 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами и десятью управляемыми авиационными бомбами в провинции Дамаск", — заявил генерал-майор.По его словам, в результате атаки погибли пять сирийских военнослужащих.При этом силам ПВО САР из комплексов российского производства "Панцирь-С1" и "БУК-М2Э" удалось уничтожить две израильские ракеты и шесть управляемых авиационных бомб, подчеркнул Егоров.Накануне армия Израиля нанесла удары по окрестностям аэропорта Дамаска, в результате погибли пять военных.ЦАХАЛ периодически наносит удары по территории Арабской Республики.
https://ria.ru/20220917/siriya-1817479950.html
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в мире, дамаск (город), сирия, голанские высоты, ввс израиля, f-16, армия обороны израиля, панцирь-с1, израиль
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Сирия, Голанские высоты, ВВС Израиля, F-16, Армия обороны Израиля, Панцирь-С1, Израиль
22:08 17.09.2022 (обновлено: 23:54 17.09.2022)
 
ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по провинции Дамаск

Четыре F-16 ВВС Израиля нанесли удар ракетами и авиабомбами по провинции Дамаск в Сирии

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами по провинции Дамаск, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.
"Семнадцатого сентября с 00:45 до 00:55 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами и десятью управляемыми авиационными бомбами в провинции Дамаск", — заявил генерал-майор.
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По его словам, в результате атаки погибли пять сирийских военнослужащих.
При этом силам ПВО САР из комплексов российского производства "Панцирь-С1" и "БУК-М2Э" удалось уничтожить две израильские ракеты и шесть управляемых авиационных бомб, подчеркнул Егоров.
Накануне армия Израиля нанесла удары по окрестностям аэропорта Дамаска, в результате погибли пять военных.
ЦАХАЛ периодически наносит удары по территории Арабской Республики.
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