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В Белграде задержали более 60 человек на протестах против гей-парада - РИА Новости, 17.09.2022
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В Белграде задержали более 60 человек на протестах против гей-парада
В Белграде задержали более 60 человек на протестах против гей-парада - РИА Новости, 17.09.2022
В Белграде задержали более 60 человек на протестах против гей-парада
Свыше 60 человек задержаны на протестах против гей-парада в Белграде, легко травмированы 10 полицейских, заявила премьер-министр страны Ана Брнабич. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T22:26
2022-09-17T22:26
в мире
ана брнабич
александр вулин
патриарх сербский порфирий
белград (город)
сербия
европарламент
евросоюз
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БЕЛГРАД, 17 сен – РИА Новости. Свыше 60 человек задержаны на протестах против гей-парада в Белграде, легко травмированы 10 полицейских, заявила премьер-министр страны Ана Брнабич.Улицы в центре Белграда с утра субботы были перекрыты для движения транспорта. Кварталы вокруг парламента страны и Конституционного суда, где собирались сторонники гей-парада, перекрыты кордонами полиции, на некоторых улицах были установлены защитные ограждения. Оцепленные со всех сторон тяжело экипированной полицией, участники Euro Pride собрались около 16.00 (17.00 мск) у входа в Конституционный суд и устроили танцы с музыкой на улице, несколько албанцев выкрикивали приветствия самопровозглашенной Республике Косово на албанском. Среди нескольких тысяч собравшихся с зонтами радужных цветов и символикой акции был замечен посол США Кристофер Хилл и представитель Европарламента Владимир Билчик."Сегодня было задействовано около 5,2 тысячи сотрудников МВД на улицах Белграда, у нас было два инцидента – конфликт между определенными группами на площади Славия и в Караджорджевом парке, в обоих случаях сотрудники МВД своевременно реагировали, решили проблемы и обеспечили нераспространение инцидентов", - сказала Брнабич на брифинге."Из-за инцидентов задержаны 64 человека, десять полицейских получили легкие травмы", - уточнила глава правительства, добавив, что Сербия показала себя как серьезное государство, "которое сдержало слово, данное гражданам".Противники Euro Pride собирались группами у нескольких кордонов полиции, где вступали в перепалки с правоохранителями. Среди них были традиционалисты-патриоты с национальными флагами, иконами и православной символикой, а также молодые люди в спортивных костюмах и натянутых на голову капюшонах с закрытыми защитными масками лицами. На транспортной развязке Автокоманда вне центра города футбольные фанаты бросили несколько файеров в сторону сотрудников полиции, но были быстро рассеяны. МВД сообщило, что до 15.00 (16.00 мск) за нарушение общественного порядка задержало в столице 31 человека и указало, что не допустит столкновений, угрозы здоровью и жизням и порчи имущества.Около 17.30 (18.30 мск) участники гей-парада от здания Конституционного суда через прилегающий парк отправились колонной между усиленными кордонами полиции в близлежащий стадион Ташмайдан, где проводят тематический концерт. Ни один противник Euro Pride не смог напасть на участников мероприятия, отделенных полицией за несколько улиц от протестующих.Ранее организаторы и сторонники гей-парада собрали 27 тысяч подписей под петицией к властям Сербии с просьбой разрешить шествие, открытое письмо с аналогичным призывом подписали 22 посольства западных стран в Белграде. На сайте Euro Pride 2022 опубликовали новый, сокращенный маршрут шествия до места тематического концерта на стадионе. Ведомство ранее запретило намеченные на 17 сентября шествие в рамках гей-фестиваля EuroPride, а также "семейное шествие" в Белграде из-за риска беспорядков. Высшая прокуратура также напомнила о запрете собраний в субботу с участием свыше 20 человек и штрафах участникам и организаторам от 30 тысяч динаров (250 евро) для физических до 2 миллионов динаров (17 тысяч евро) для юридических лиц. Глава МВД Сербии Александр Вулин в пятницу осудил призывы посла США Хилла и главы постоянной делегации ЕС Эммануэля Жофре к проведению гей-парада в Белграде, несмотря на запрет властей.В Белграде в августе – сентябре состоялось несколько массовых шествий в защиту традиционных ценностей и семьи. До 30 тысяч граждан с флагами Сербии и России, иконами и патриотической символикой, крестами и хоругвями прошли 11 сентября от здания патриархии Сербской православной церкви до крупнейшего храма святого Саввы. Многие родители взяли с собой детей, во главе колонны ехали байкеры, с гражданами шли представители православного духовенства. Патриарх Сербский Порфирий заявил после молебна, что православные верующие не навязывают никому своих ценностей, но и не позволят навязывать себе чуждую пропаганду ЛГБТ.
https://ria.ru/20220916/serbiya-1817322053.html
https://ria.ru/20220902/serbiya-1813881315.html
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в мире, ана брнабич, александр вулин, патриарх сербский порфирий, белград (город), сербия, европарламент, евросоюз, сербская православная церковь
В мире, Ана Брнабич, Александр Вулин, Патриарх Сербский Порфирий, Белград (город), Сербия, Европарламент, Евросоюз, Сербская православная церковь
22:26 17.09.2022
 
В Белграде задержали более 60 человек на протестах против гей-парада

Премьер-министр Сербии Брнабич: на протестах против гей-парада задержали 64 человека

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Сербии
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 сен – РИА Новости. Свыше 60 человек задержаны на протестах против гей-парада в Белграде, легко травмированы 10 полицейских, заявила премьер-министр страны Ана Брнабич.
Улицы в центре Белграда с утра субботы были перекрыты для движения транспорта. Кварталы вокруг парламента страны и Конституционного суда, где собирались сторонники гей-парада, перекрыты кордонами полиции, на некоторых улицах были установлены защитные ограждения. Оцепленные со всех сторон тяжело экипированной полицией, участники Euro Pride собрались около 16.00 (17.00 мск) у входа в Конституционный суд и устроили танцы с музыкой на улице, несколько албанцев выкрикивали приветствия самопровозглашенной Республике Косово на албанском. Среди нескольких тысяч собравшихся с зонтами радужных цветов и символикой акции был замечен посол США Кристофер Хилл и представитель Европарламента Владимир Билчик.
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"Сегодня было задействовано около 5,2 тысячи сотрудников МВД на улицах Белграда, у нас было два инцидента – конфликт между определенными группами на площади Славия и в Караджорджевом парке, в обоих случаях сотрудники МВД своевременно реагировали, решили проблемы и обеспечили нераспространение инцидентов", - сказала Брнабич на брифинге.
"Из-за инцидентов задержаны 64 человека, десять полицейских получили легкие травмы", - уточнила глава правительства, добавив, что Сербия показала себя как серьезное государство, "которое сдержало слово, данное гражданам".
Противники Euro Pride собирались группами у нескольких кордонов полиции, где вступали в перепалки с правоохранителями. Среди них были традиционалисты-патриоты с национальными флагами, иконами и православной символикой, а также молодые люди в спортивных костюмах и натянутых на голову капюшонах с закрытыми защитными масками лицами. На транспортной развязке Автокоманда вне центра города футбольные фанаты бросили несколько файеров в сторону сотрудников полиции, но были быстро рассеяны. МВД сообщило, что до 15.00 (16.00 мск) за нарушение общественного порядка задержало в столице 31 человека и указало, что не допустит столкновений, угрозы здоровью и жизням и порчи имущества.
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Около 17.30 (18.30 мск) участники гей-парада от здания Конституционного суда через прилегающий парк отправились колонной между усиленными кордонами полиции в близлежащий стадион Ташмайдан, где проводят тематический концерт. Ни один противник Euro Pride не смог напасть на участников мероприятия, отделенных полицией за несколько улиц от протестующих.
Ранее организаторы и сторонники гей-парада собрали 27 тысяч подписей под петицией к властям Сербии с просьбой разрешить шествие, открытое письмо с аналогичным призывом подписали 22 посольства западных стран в Белграде. На сайте Euro Pride 2022 опубликовали новый, сокращенный маршрут шествия до места тематического концерта на стадионе. Ведомство ранее запретило намеченные на 17 сентября шествие в рамках гей-фестиваля EuroPride, а также "семейное шествие" в Белграде из-за риска беспорядков. Высшая прокуратура также напомнила о запрете собраний в субботу с участием свыше 20 человек и штрафах участникам и организаторам от 30 тысяч динаров (250 евро) для физических до 2 миллионов динаров (17 тысяч евро) для юридических лиц. Глава МВД Сербии Александр Вулин в пятницу осудил призывы посла США Хилла и главы постоянной делегации ЕС Эммануэля Жофре к проведению гей-парада в Белграде, несмотря на запрет властей.
В Белграде в августе – сентябре состоялось несколько массовых шествий в защиту традиционных ценностей и семьи. До 30 тысяч граждан с флагами Сербии и России, иконами и патриотической символикой, крестами и хоругвями прошли 11 сентября от здания патриархии Сербской православной церкви до крупнейшего храма святого Саввы. Многие родители взяли с собой детей, во главе колонны ехали байкеры, с гражданами шли представители православного духовенства. Патриарх Сербский Порфирий заявил после молебна, что православные верующие не навязывают никому своих ценностей, но и не позволят навязывать себе чуждую пропаганду ЛГБТ.
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