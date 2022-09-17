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"Круг добра" может разработать акты по запрету санкций на лекарства - РИА Новости, 17.09.2022
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"Круг добра" может разработать акты по запрету санкций на лекарства
"Круг добра" может разработать акты по запрету санкций на лекарства - РИА Новости, 17.09.2022
"Круг добра" может разработать акты по запрету санкций на лекарства
Разработка международных актов, запрещающих введение санкций на предоставление медпомощи и поставку лекарств, может стать частью работы фонда "Круг добра",... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T21:54
2022-09-17T21:54
здоровье - общество
михаил мурашко
владимир путин
россия
фонд "круг добра"
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АСТРАХАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Разработка международных актов, запрещающих введение санкций на предоставление медпомощи и поставку лекарств, может стать частью работы фонда "Круг добра", сообщила РИА Новости директор по внешним коммуникациям фонда Анна Кудря.Ранее сообщалось, глава Центра экспертной помощи по вопросам, связанным с редкими заболеваниями, "Дом редких" Анастасия Татарникова в рамках фестиваля "Редкая жара" озвучила обращение к руководству фонда "Круг добра " с просьбой " возглавить инициативу по созданию международных документов, запрещающих ограничения на гуманитарную сферу жизни любых государств, а именно: медицинскую помощь и лекарственное обеспечение".По словам Кудря, фонд внимательно относится к сигналам пациентов и организаций, к их беспокойству о возможных перебоях в поставках лекарств из-за рубежа."Получив открытое обращение по поводу возможных рисков перебоев и задержек поставок, мы обязательно запросим подтверждение выполнения обязательств у фармкомпаний. После детального анализа ситуации совместно с пациентским сообществом и коллегами из Минздрава будем готовы рассказать о том, что мы можем и планируем сделать, чтобы наши пациенты не столкнулись с угрозой прерывания лечения. Обращение к международным структурам, разработка соответствующих международных документов - может быть частью этой работы, но не единственной профилактической мерой", - сказала Кудря.Глава Минздрав России Михаил Мурашко ранее сообщил, что лекарства для подопечных фонда "Круг добра" в России поставляются, хотя на определенном этапе были сложности, связанные с изменением транспортных коридоров и систем оплаты. Сегодня все работает, и в стране сформирован запас препаратов.Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
https://ria.ru/20220914/fond-1816675217.html
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здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, россия, фонд "круг добра"
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Россия, Фонд "Круг добра"
21:54 17.09.2022
 
"Круг добра" может разработать акты по запрету санкций на лекарства

Фонд "Круг добра" планирует разработать акты по запрету санкций на лекарства

© Pexels / Polina TankilevitchТермометр и лекарства на детской кроватке
Термометр и лекарства на детской кроватке
© Pexels / Polina Tankilevitch
Термометр и лекарства на детской кроватке. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТРАХАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Разработка международных актов, запрещающих введение санкций на предоставление медпомощи и поставку лекарств, может стать частью работы фонда "Круг добра", сообщила РИА Новости директор по внешним коммуникациям фонда Анна Кудря.
Ранее сообщалось, глава Центра экспертной помощи по вопросам, связанным с редкими заболеваниями, "Дом редких" Анастасия Татарникова в рамках фестиваля "Редкая жара" озвучила обращение к руководству фонда "Круг добра " с просьбой " возглавить инициативу по созданию международных документов, запрещающих ограничения на гуманитарную сферу жизни любых государств, а именно: медицинскую помощь и лекарственное обеспечение".
По словам Кудря, фонд внимательно относится к сигналам пациентов и организаций, к их беспокойству о возможных перебоях в поставках лекарств из-за рубежа.
"Получив открытое обращение по поводу возможных рисков перебоев и задержек поставок, мы обязательно запросим подтверждение выполнения обязательств у фармкомпаний. После детального анализа ситуации совместно с пациентским сообществом и коллегами из Минздрава будем готовы рассказать о том, что мы можем и планируем сделать, чтобы наши пациенты не столкнулись с угрозой прерывания лечения. Обращение к международным структурам, разработка соответствующих международных документов - может быть частью этой работы, но не единственной профилактической мерой", - сказала Кудря.
Глава Минздрав России Михаил Мурашко ранее сообщил, что лекарства для подопечных фонда "Круг добра" в России поставляются, хотя на определенном этапе были сложности, связанные с изменением транспортных коридоров и систем оплаты. Сегодня все работает, и в стране сформирован запас препаратов.
Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

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