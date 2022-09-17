https://ria.ru/20220917/sanktsii-1817599300.html

"Круг добра" может разработать акты по запрету санкций на лекарства

"Круг добра" может разработать акты по запрету санкций на лекарства - РИА Новости, 17.09.2022

"Круг добра" может разработать акты по запрету санкций на лекарства

Разработка международных актов, запрещающих введение санкций на предоставление медпомощи и поставку лекарств, может стать частью работы фонда "Круг добра",... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T21:54

2022-09-17T21:54

2022-09-17T21:54

здоровье - общество

михаил мурашко

владимир путин

россия

фонд "круг добра"

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АСТРАХАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Разработка международных актов, запрещающих введение санкций на предоставление медпомощи и поставку лекарств, может стать частью работы фонда "Круг добра", сообщила РИА Новости директор по внешним коммуникациям фонда Анна Кудря.Ранее сообщалось, глава Центра экспертной помощи по вопросам, связанным с редкими заболеваниями, "Дом редких" Анастасия Татарникова в рамках фестиваля "Редкая жара" озвучила обращение к руководству фонда "Круг добра " с просьбой " возглавить инициативу по созданию международных документов, запрещающих ограничения на гуманитарную сферу жизни любых государств, а именно: медицинскую помощь и лекарственное обеспечение".По словам Кудря, фонд внимательно относится к сигналам пациентов и организаций, к их беспокойству о возможных перебоях в поставках лекарств из-за рубежа."Получив открытое обращение по поводу возможных рисков перебоев и задержек поставок, мы обязательно запросим подтверждение выполнения обязательств у фармкомпаний. После детального анализа ситуации совместно с пациентским сообществом и коллегами из Минздрава будем готовы рассказать о том, что мы можем и планируем сделать, чтобы наши пациенты не столкнулись с угрозой прерывания лечения. Обращение к международным структурам, разработка соответствующих международных документов - может быть частью этой работы, но не единственной профилактической мерой", - сказала Кудря.Глава Минздрав России Михаил Мурашко ранее сообщил, что лекарства для подопечных фонда "Круг добра" в России поставляются, хотя на определенном этапе были сложности, связанные с изменением транспортных коридоров и систем оплаты. Сегодня все работает, и в стране сформирован запас препаратов.Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

https://ria.ru/20220914/fond-1816675217.html

https://ria.ru/20220905/lekarstva-1814445824.html

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здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, россия, фонд "круг добра"