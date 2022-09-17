https://ria.ru/20220917/pozhary-1817560924.html

Число лесных пожаров в Тюменской области сократилось почти в четыре раза

Число лесных пожаров в Тюменской области сократилось почти в четыре раза - РИА Новости, 17.09.2022

Число лесных пожаров в Тюменской области сократилось почти в четыре раза

Количество возгораний в лесах Тюменской области по сравнению с 2021 годом сократилось в 3,8 раза, а площадь, пройденная огнем, - в 12 раз, сообщил глава региона РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:29

2022-09-17T17:29

2022-09-17T17:39

александр моор

тюменская область

россия

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Количество возгораний в лесах Тюменской области по сравнению с 2021 годом сократилось в 3,8 раза, а площадь, пройденная огнем, - в 12 раз, сообщил глава региона Александр Моор.Губернатор отметил, что снижению пожаров в лесах способствовала не только погода, но и меры, принятые после анализа предыдущего пожароопасного сезона."По количеству возгораний в лесных насаждениях в этом году в 3,8 раза меньше, а по площади, пройденной пожарами, - в двенадцать раз меньше. Безусловно, погодные условия помогали, но в прошлом году мы выделили дополнительные деньги и в том числе деньги, которое выделяло федеральное правительство, на приобретение лесопожарной, лесопатрульной техники. Мы существенно усилились. Мы добавили на двадцать процентов штат пожарных десантников, это люди, которые профессионально тушат лес в труднодоступных условиях, полностью укомплектовали штат лесопожарных формирований и сделали определенные выводы из опыта, который нам преподнес 2021 год", - отметил Моор.В 2022 году закуплено 38 единиц техники и 459 единиц противопожарного оборудования. При патрулировании лесов используются беспилотные летательные аппараты, работают 17 камер видеонаблюдения, уточнили в информационном центре правительства региона.Губернатор отметил, что лето 2021 года можно считать "одним из самых горимых за всю историю наблюдений, потому что была аномально жаркая и аномально ветреная погода, почти два месяца не было осадков". По ранее опубликованным данным департамента лесного хозяйства по УрФО, в 2021 году в Тюменской области было зафиксировано 657 лесных пожаров на общей площади более 192 тысяч гектаров, ущерб превысил 725 миллионов рублей, из них около 505 миллионов рублей составили затраты на тушение пожаров.

https://ria.ru/20220906/pozhar-1814806256.html

https://ria.ru/20220908/pozhary-1815366522.html

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александр моор, тюменская область, россия, происшествия