Рейтинг@Mail.ru
Число лесных пожаров в Тюменской области сократилось почти в четыре раза - РИА Новости, 17.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220917/pozhary-1817560924.html
Число лесных пожаров в Тюменской области сократилось почти в четыре раза
Число лесных пожаров в Тюменской области сократилось почти в четыре раза - РИА Новости, 17.09.2022
Число лесных пожаров в Тюменской области сократилось почти в четыре раза
Количество возгораний в лесах Тюменской области по сравнению с 2021 годом сократилось в 3,8 раза, а площадь, пройденная огнем, - в 12 раз, сообщил глава региона РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:29
2022-09-17T17:39
александр моор
тюменская область
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_0:215:3232:2033_1920x0_80_0_0_bbc312c0cc34b336124c10b132eed218.jpg
ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Количество возгораний в лесах Тюменской области по сравнению с 2021 годом сократилось в 3,8 раза, а площадь, пройденная огнем, - в 12 раз, сообщил глава региона Александр Моор.Губернатор отметил, что снижению пожаров в лесах способствовала не только погода, но и меры, принятые после анализа предыдущего пожароопасного сезона."По количеству возгораний в лесных насаждениях в этом году в 3,8 раза меньше, а по площади, пройденной пожарами, - в двенадцать раз меньше. Безусловно, погодные условия помогали, но в прошлом году мы выделили дополнительные деньги и в том числе деньги, которое выделяло федеральное правительство, на приобретение лесопожарной, лесопатрульной техники. Мы существенно усилились. Мы добавили на двадцать процентов штат пожарных десантников, это люди, которые профессионально тушат лес в труднодоступных условиях, полностью укомплектовали штат лесопожарных формирований и сделали определенные выводы из опыта, который нам преподнес 2021 год", - отметил Моор.В 2022 году закуплено 38 единиц техники и 459 единиц противопожарного оборудования. При патрулировании лесов используются беспилотные летательные аппараты, работают 17 камер видеонаблюдения, уточнили в информационном центре правительства региона.Губернатор отметил, что лето 2021 года можно считать "одним из самых горимых за всю историю наблюдений, потому что была аномально жаркая и аномально ветреная погода, почти два месяца не было осадков". По ранее опубликованным данным департамента лесного хозяйства по УрФО, в 2021 году в Тюменской области было зафиксировано 657 лесных пожаров на общей площади более 192 тысяч гектаров, ущерб превысил 725 миллионов рублей, из них около 505 миллионов рублей составили затраты на тушение пожаров.
https://ria.ru/20220906/pozhar-1814806256.html
https://ria.ru/20220908/pozhary-1815366522.html
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_501:0:3232:2048_1920x0_80_0_0_6474dad8d1f2e1a836c98233a93612bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр моор, тюменская область, россия, происшествия
Александр Моор, Тюменская область, Россия, Происшествия
17:29 17.09.2022 (обновлено: 17:39 17.09.2022)
 
Число лесных пожаров в Тюменской области сократилось почти в четыре раза

Губернатор Тюменской области: число лесных пожаров в регионе сократилось в четыре раза

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
Пожар в лесном массиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Количество возгораний в лесах Тюменской области по сравнению с 2021 годом сократилось в 3,8 раза, а площадь, пройденная огнем, - в 12 раз, сообщил глава региона Александр Моор.
Губернатор отметил, что снижению пожаров в лесах способствовала не только погода, но и меры, принятые после анализа предыдущего пожароопасного сезона.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 13:01
В Оренбуржье ликвидировали крупный лесной пожар
"По количеству возгораний в лесных насаждениях в этом году в 3,8 раза меньше, а по площади, пройденной пожарами, - в двенадцать раз меньше. Безусловно, погодные условия помогали, но в прошлом году мы выделили дополнительные деньги и в том числе деньги, которое выделяло федеральное правительство, на приобретение лесопожарной, лесопатрульной техники. Мы существенно усилились. Мы добавили на двадцать процентов штат пожарных десантников, это люди, которые профессионально тушат лес в труднодоступных условиях, полностью укомплектовали штат лесопожарных формирований и сделали определенные выводы из опыта, который нам преподнес 2021 год", - отметил Моор.
В 2022 году закуплено 38 единиц техники и 459 единиц противопожарного оборудования. При патрулировании лесов используются беспилотные летательные аппараты, работают 17 камер видеонаблюдения, уточнили в информационном центре правительства региона.
Губернатор отметил, что лето 2021 года можно считать "одним из самых горимых за всю историю наблюдений, потому что была аномально жаркая и аномально ветреная погода, почти два месяца не было осадков". По ранее опубликованным данным департамента лесного хозяйства по УрФО, в 2021 году в Тюменской области было зафиксировано 657 лесных пожаров на общей площади более 192 тысяч гектаров, ущерб превысил 725 миллионов рублей, из них около 505 миллионов рублей составили затраты на тушение пожаров.
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 12:16
В Рязанской и Ивановской областях потушили все лесные пожары
 
Александр МоорТюменская областьРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала