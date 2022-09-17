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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 17.09.2022
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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 17.09.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачность с прояснениями и дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:37
2022-09-17T09:37
общество
михаил леус
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Облачность с прояснениями и дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать периферия циклона, центр которого находится над северо-западом нашей страны. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами преимущественно в северной половине Московской области пойдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в столице плюс 15-17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 739 миллиметров ртутного столба.
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общество, михаил леус, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос"
Общество, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье), Москва, Центр "Фобос"
09:37 17.09.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус пообещал москвичам облачную погоду, дожди и до 17 градусов тепла в субботу

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Облачность с прояснениями и дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать периферия циклона, центр которого находится над северо-западом нашей страны. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами преимущественно в северной половине Московской области пойдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в столице плюс 15-17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - сообщил Леус.
Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 739 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМихаил ЛеусМосковская область (Подмосковье)МоскваЦентр "Фобос"
 
 
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