https://ria.ru/20220917/pogoda-1817499633.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 17.09.2022

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачность с прояснениями и дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T09:37

2022-09-17T09:37

2022-09-17T09:37

общество

михаил леус

московская область (подмосковье)

москва

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603453635_0:489:2772:2048_1920x0_80_0_0_af6c95109e6abcc27493bfd74de99aba.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Облачность с прояснениями и дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать периферия циклона, центр которого находится над северо-западом нашей страны. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами преимущественно в северной половине Московской области пойдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в столице плюс 15-17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 739 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220901/moskva-1813618035.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил леус, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос"