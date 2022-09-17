https://ria.ru/20220917/pogoda-1817499633.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 17.09.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачность с прояснениями и дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:37
2022-09-17T09:37
2022-09-17T09:37
общество
михаил леус
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Облачность с прояснениями и дожди ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать периферия циклона, центр которого находится над северо-западом нашей страны. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами преимущественно в северной половине Московской области пойдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в столице плюс 15-17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 739 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220901/moskva-1813618035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, михаил леус, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос"
Общество, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье), Москва, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус пообещал москвичам облачную погоду, дожди и до 17 градусов тепла в субботу