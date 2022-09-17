https://ria.ru/20220917/pelosi-1817540999.html

Пелоси обсудит в Ереване двусторонние отношения с руководством Армении

Пелоси обсудит в Ереване двусторонние отношения с руководством Армении - РИА Новости, 17.09.2022

Пелоси обсудит в Ереване двусторонние отношения с руководством Армении

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в рамках визита в Ереван обсудит с руководством Армении двусторонние отношения и ситуацию в сфере безопасности,... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T15:15

2022-09-17T15:15

2022-09-17T15:16

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сша

ереван

нэнси пелоси

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 17 сен - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в рамках визита в Ереван обсудит с руководством Армении двусторонние отношения и ситуацию в сфере безопасности, сообщили в пресс-службе американского посольства."В ходе визита 17-19 сентября спикер Палаты представителей встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в области безопасности", - говорится на странице дипмиссии в соцсетях.Отмечается, что Пелоси проведет пресс-конференцию, возложит венок к мемориалу жертв геноцида армян и выступит с речью в Центре искусств Гафесчян."Пелоси коснется тесного двустороннего сотрудничества, основанного на общих ценностях и давних связях между нашими народами. В состав делегации входят председатель Комитета по энергетике и коммерческим вопросам палаты представителей США Фрэнк Палоне и члены палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спиер", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220917/pelosi-1817512268.html

армения

сша

ереван

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в мире, армения, сша, ереван, нэнси пелоси, никол пашинян